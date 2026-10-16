Folgore Caratese x Treviso: onde assistir, horário e escalações

Folgore Caratese e Treviso se enfrentam no dia 17 de outubro, às 12h30, no AlbinoLeffe Stadium, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Folgore Caratese vem de derrota para o Trento por 1 a 0, fora de casa, pela Serie C1. Antes, perdeu em casa para o Desenzano por 2 a 1 e venceu o Lumezzane por 2 a 1, fora de casa.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 12h30

Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica

Rodada: 10

Fase: Girone A

O Treviso vem de derrota em casa para o Ospitaletto por 1 a 0, empate em casa contra o Giana Erminio por 0 a 0 e vitória fora de casa contra o Renate por 1 a 0, todos pela Serie C1.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A) 📅 Data: 17 de outubro de 2026 ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília) 📍 Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Folgore Caratese

Técnico: N. Belmonte

D. Salvalaggio; A. Bassino, E. Gega, T. Duca e M. Balzano; F. Minerva, F. Castellano e E. Ndoj; A. Tessiore, F. D'Amico e S. Spalluto.

Treviso

Técnico: E. Gorini

T. Nobile; A. Brigati, D. Bove, A. Maestrelli e M. Ceccacci; F. Romeo, G. Rossi e T. Brevi; R. Gucher, F. Ciuferri e C. Tommasini.