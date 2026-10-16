Folgore Caratese x Treviso: onde assistir, horário e escalações
Folgore Caratese x Treviso: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Folgore Caratese e Treviso se enfrentam no dia 17 de outubro, às 12h30, no AlbinoLeffe Stadium, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Folgore Caratese vem de derrota para o Trento por 1 a 0, fora de casa, pela Serie C1. Antes, perdeu em casa para o Desenzano por 2 a 1 e venceu o Lumezzane por 2 a 1, fora de casa.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 12h30
Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica
Rodada: 10
Fase: Girone A
O Treviso vem de derrota em casa para o Ospitaletto por 1 a 0, empate em casa contra o Giana Erminio por 0 a 0 e vitória fora de casa contra o Renate por 1 a 0, todos pela Serie C1.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 17 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Folgore Caratese
Técnico: N. Belmonte
D. Salvalaggio; A. Bassino, E. Gega, T. Duca e M. Balzano; F. Minerva, F. Castellano e E. Ndoj; A. Tessiore, F. D'Amico e S. Spalluto.
Treviso
Técnico: E. Gorini
T. Nobile; A. Brigati, D. Bove, A. Maestrelli e M. Ceccacci; F. Romeo, G. Rossi e T. Brevi; R. Gucher, F. Ciuferri e C. Tommasini.
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