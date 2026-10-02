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Folgore Caratese x Desenzano: onde assistir, horário e escalações

Folgore Caratese x Desenzano: pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 04:04
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Serie C1 2026/2027 - Folgore Caratese x Desenzano
Onde assistir ao vivo a partida entre Folgore Caratese e Desenzano pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Folgore Caratese e Desenzano se enfrentam no dia 3 de outubro, às 15h30, no AlbinoLeffe Stadium, pela 8ª rodada da Serie C1. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Folgore Caratese vem de vitória fora de casa contra o Lumezzane por 2 a 1, pela Serie C1, em 26 de setembro. Antes disso, empatou em casa contra o Giana Erminio por 1 a 1 e também empatou fora de casa contra o Pergolettese por 0 a 0.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 15h30
Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica
Rodada: 8
Fase: Girone A

O Desenzano vem de empate em casa contra a Juventus II por 0 a 0, pela Serie C1, em 26 de setembro. Nos jogos anteriores, empatou fora de casa contra o Treviso por 0 a 0 e perdeu em casa para o Lecco por 1 a 3.

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Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone A)
  2. 📅 Data: 3 de outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Folgore Caratese
Técnico: N. Belmonte
D. Salvalaggio; E. Gega, S. Marchetti, N. Samotti e M. Balzano; A. Tessiore, F. Castellano e F. Di Dio; A. Vacca, S. Spalluto e L. Nuzzi.

Desenzano
Técnico: M. Gaburro
S. Minelli; L. Milani, T. Panelli, A. Pilati e M. Parlato; A. De Francesco, L. Lupano e F. Liberati; K. Biondi, A. Procaccio e C. Santini.

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