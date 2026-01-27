Fluminense x Grêmio: onde assistir e prováveis escalações da estreia no Brasileirão

Fluminens e Grêmio se enfrentam pela primeira rodada do Brasileirão nesta quarta-feira (28), às 19h30, no Maracanã. O jogo será exibido pela Record (TV aberta), que transmitirá também pelo aplicativo Record Plus e pela plataforma R7, pelo Premiere (pay-per-view), e pela CazéTV (Youtube). ➡️ Clique aqui para assistir

Ficha do jogo FLU GRE 1ª rodada Brasileirão Data e Hora Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 19h30 (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro Árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Luanderson Lima dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir

O encontro acontece após os times terem tido sortes diferentes em seus clássicos pelos campeonatos estaduais. De um lado, o Tricolor carioca chega confiante após triunfar sobre o Flamengo, enquanto, do outro, o Tricolor gaúcho chega abalado pela derrota de virada para o Internacional.

Neste jogo, Zubeldía volta a comandar o Fluminense após um período de repouso para se recuperar de uma angioplastia. O treinador retorna em uma boa fase coletiva e com peças importantes se destacando, como John Kennedy, Arana e Santi Moreno, que brigam pela titularidade. Ele terá apenas três desfalques na partida: Soteldo e Hércules, em transição de lesões sofridas na temporada passada, e Cano, que se recupera de uma cirurgia no joelho.

O Grêmio, apesar da derrota, deve manter o time e fazer apenas uma mudança. Gustavo Martins, que ficou no banco, estará disponível para a partida e deve formar a dupla de zaga com Wagner Leonardo. No meio-campo, Luis Castro ainda decide quem atuará ao lado de Arthur como volante. Tiaguinho começou o Gre-Nal e foi substituído por Dodi, que tenta assumir a titularidade.

➡️ Reforços, saídas e novo técnico: como chega o Grêmio para o Brasileirão?

Fluminense e Grêmio em duelo pelo Brasileirão de 2025 (Foto: WILLIAN ABI/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Confira as informações do jogo entre Fluminense x Grêmio

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X GRÊMIO

SÉRIE A - 1ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), Record Plus e R7; Premiere (pay-per-view) e CazéTV (Youtube)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Arana, Jemmes, Freytes e Samuel Xavier; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio (Santi Moreno), Serna e John Kennedy. (Técnico: Luis Zubeldía)

GRÊMIO: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Tiaguinho (Dodi), Arthur, Tetê, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinícius. (Técnico: Luis Castro)

