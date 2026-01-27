Fluminense x Grêmio: onde assistir e prováveis escalações da estreia no Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28)
Fluminens e Grêmio se enfrentam pela primeira rodada do Brasileirão nesta quarta-feira (28), às 19h30, no Maracanã. O jogo será exibido pela Record (TV aberta), que transmitirá também pelo aplicativo Record Plus e pela plataforma R7, pelo Premiere (pay-per-view), e pela CazéTV (Youtube). ➡️ Clique aqui para assistir
Ficha do jogo
O encontro acontece após os times terem tido sortes diferentes em seus clássicos pelos campeonatos estaduais. De um lado, o Tricolor carioca chega confiante após triunfar sobre o Flamengo, enquanto, do outro, o Tricolor gaúcho chega abalado pela derrota de virada para o Internacional.
Neste jogo, Zubeldía volta a comandar o Fluminense após um período de repouso para se recuperar de uma angioplastia. O treinador retorna em uma boa fase coletiva e com peças importantes se destacando, como John Kennedy, Arana e Santi Moreno, que brigam pela titularidade. Ele terá apenas três desfalques na partida: Soteldo e Hércules, em transição de lesões sofridas na temporada passada, e Cano, que se recupera de uma cirurgia no joelho.
O Grêmio, apesar da derrota, deve manter o time e fazer apenas uma mudança. Gustavo Martins, que ficou no banco, estará disponível para a partida e deve formar a dupla de zaga com Wagner Leonardo. No meio-campo, Luis Castro ainda decide quem atuará ao lado de Arthur como volante. Tiaguinho começou o Gre-Nal e foi substituído por Dodi, que tenta assumir a titularidade.
➡️ Reforços, saídas e novo técnico: como chega o Grêmio para o Brasileirão?
Confira as informações do jogo entre Fluminense x Grêmio
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X GRÊMIO
SÉRIE A - 1ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), Record Plus e R7; Premiere (pay-per-view) e CazéTV (Youtube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLUMINENSE: Fábio; Arana, Jemmes, Freytes e Samuel Xavier; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio (Santi Moreno), Serna e John Kennedy. (Técnico: Luis Zubeldía)
GRÊMIO: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Tiaguinho (Dodi), Arthur, Tetê, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinícius. (Técnico: Luis Castro)
