Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no Maracanã, no Rio de Janeiro, que deve receber grande público. O jogo terá a transmissão do Premiere. Clique para assistir no Premiere.

Rubro-negros e cruzeirenses chegam em alta para esse confronto. Afinal, ambos foram campeões estaduais. Nos pênaltis, a equipe carioca bateu o Fluminense e levantou a sua 40ª taça. Já a Raposa venceu o Atlético-MG, em confronto que ficou marcado por uma briga generalizada.

Reencontros no Maracanã

A partida desta quarta-feira marcará reencontros especiais no Maracanã. Pelo lado do Flamengo, o técnico Leonardo Jardim, que comandará seu segundo jogo pelo clube, enfrentará o Cruzeiro pela primeira vez. Já pelo lado cruzeirense, o treinador Tite e o meia Gerson reencontrarão, também pela primeira vez, o Rubro-Negro.

Tite, técnico do Cruzeiro, reencontra a torcida do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como chega o Flamengo

O técnico Leonardo Jardim pode promover alterações na equipe em relação ao time que entrou em campo contra o Fluminense. Lucas Paquetá, que começou no banco, pode ganhar uma vaga entre os titulares. Assim como Cebolinha, que pode substituir Samuel Lino, que não teve uma boa atuação na final do Estadual.

A presença de Bruno Henrique ainda é incerta. O camisa 27 se recupera de um quadro de pubalgia, enquanto Saúl, que passou por cirurgia no calcanhar esquerdo, continua fora das partidas.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro não terá Bruno Rodrigues e Lucas Romero no Maracanã. O atacante sofreu um estiramento muscular na coxa direita, enquanto o meio-campista fraturou uma costela. Matheus Henrique e Walace disputam a vaga de Romero.

A lista de desfalques de Tite também conta com os atacantes Marquinhos e Luis Sinisterra, lesionados.

Confira as informações do jogo Flamengo x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CRUZEIRO

BRASILEIRÃO - 5ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo, Premiere e GE TV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Paquetá (Carrascal), Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro.

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Cássio; Fagner, Villalba, Fabrício Bruno, Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Christian e Kaio Jorge.

