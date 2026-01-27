Desde a temporada 2025, o Brasileirão passou a ter seus direitos de transmissão divididos em dois blocos e os clubes deixaram de negociar com as emissoras de forma unificada, formato historicamente estabelecido. A Libra e Futebol Forte União (FFU), antiga Liga Forte Futebol (LFU), são os grupos que negociam onde e como vão ser exibidas as partidas dos seus integrantes. Em 2026, o torneio terá uma nova divisão de forças a partir do rebaixamento e promoção dos times nas séries A e B.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

No ano passado, na estreia do formato de negociação dos direitos de exibição, a FFU tinha uma vantagem diante da Libra na primeira divisão. O grupo mantinha 11 clubes na Série A, enquanto a Libra era representada por nove equipes. Desta vez, a balança equilibrou a cada um dos blocos passou a ter dez times na elite do futebol nacional.

Historicamente, a FFU sempre teve uma formação com mais clubes em comparação à Libra. No começo de 2025, eram 33 associados entre equipes da primeira e segunda divisão, contra 14 times do outro grupo, vantagem que se refletia na Série A.

continua após a publicidade

Entretanto, os quatro rebaixados da primeira divisão na última temporada são da FFU, Fortaleza, Ceará, Juventude e Sport. Na Série B, a liga teve três dos quatro promovidos. O campeão Coritiba, Athletico-PR e a Chapecoense, enquanto a Libra teve o Remo como integrante da liga de volta à elite nacional. Por isso, em 2026, a divisão é exata de 50% das equipes para cada bloco comercial.

Na prática, a divisão entre os dois grupos não tem impacto esportivo direto. A divisão em blocos está ligada aos direitos de transmissão dos jogos desses clubes, o que ampliou o leque de canais detentores de imagem do Brasileirão. Quando há um confronto entre times de ligas distintas, prevalece o acordo do time mandante, que terá seu canal de exibição definido a partir do acordo comercial fechado.

continua após a publicidade

Brasileirão 2026 terá mais equilíbrio entre os blocos comerciais. (Foto: Cris Mattos/ Staff Images Woman/ CBF)

Migração de clubes entre os blocos

Além das variações anuais na participação das ligas na Série A do Brasileirão, haverá uma mudança mais brusca na composição dos blocos a partir de 2030. Isso porque algumas equipes já anunciaram que vão migrar de liga quando o atual ciclo de contrato de direitos de transmissão for finalizado, ao fim de 2029. Por enquanto, Atlético Mineiro e Vitória são as equipes que já anunciaram a troca.

A alteração só poderá acontecer daqui a quatro anos por conta de uma determinação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão ligado ao Governo Federal, por conta de uma investigação conduzida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública que investiga irregularidades cometidas pelas ligas.

Há uma ação em trâmite que apura se os blocos comerciais cometeram "gun jumping", termo usado para definir quando uma operação de alta concentração econômica é feita sem a prévia aprovação do Cade. Ou seja, todas as movimentações realizadas pelos clubes que têm a ver com os blocos precisam ser monitoradas e aprovadas pelo órgão federal.

Veja a divisão dos blocos Libra e FFU no Brasileirão 2026

Libra

Atlético-MG

Bahia

Flamengo

Grêmio

Palmeiras

Red Bull Bragantino

Remo

Santos

São Paulo

Vitória

*dos dez clubes, Atlético-MG e Vitória já definiram que vão migrar de grupo e passarão a integrar a FFU a partir de 2030.

FFU (Futebol Forte União)