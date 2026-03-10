menu hamburguer
Atlético-MG x Internacional: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11) às 19h na Arena MRV

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 10/03/2026
17:00
Nesta quarta-feira (11), o Atlético recebe o Internacional às 19h na Arena MRV, em confronto válido pela 5° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).  ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.
Ficha do jogo

Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
Internacional-escudo-onde-assistir
INT
5° rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
quarta-feira 11 de março às 19h (horário de Brasília)
Local
Arena MRV (BH)
Árbitro
Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Muller (SC)
Var
Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Como chegam as equipes?

O Atlético chega após perder a final do Mineiro para o Cruzeiro por 1 a 0, e ver a hegemonia de seis anos conquistando o estadual ser interrompida. No Brasileirão, ainda busca conquistar a primeira vitória, são dois empates e duas derrotas. O Galo ocupa a 17° colocação com dois pontos.

O Inter também chega após perder a final do estadual, foi derrotado para o Grêmio na decisão do Gauchão, por 4 a 1 no agregado. No Campeonato Brasileiro, situação parecida com o Galo, ainda não venceu e também tem dois empates e duas derrotas. O colorado ocupa a 18° posição com os mesmos dois pontos.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético x Internacional

Atlético-MG x Internacional
5° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira 11 de março às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Muller (SC)
📺 VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Preciado, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Igor Gomes, Scarpa e Victor Hugo; Dudu (Reinier) e Hulk

Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borre e Carbonero.

