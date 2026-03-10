Atlético-MG x Internacional: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11) às 19h na Arena MRV
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quarta-feira (11), o Atlético recebe o Internacional às 19h na Arena MRV, em confronto válido pela 5° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.
Relacionadas
- Atlético Mineiro
Retrospecto recente mostra domínio do Atlético-MG sobre o Internacional
Atlético Mineiro10/03/2026
- Atlético Mineiro
Desfalques e dúvidas: As opções de Domínguez para escalar o Atlético-MG contra o Inter
Atlético Mineiro10/03/2026
- Atlético Mineiro
Atlético-MG vira chave e vai em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro
Atlético Mineiro10/03/2026
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Atlético chega após perder a final do Mineiro para o Cruzeiro por 1 a 0, e ver a hegemonia de seis anos conquistando o estadual ser interrompida. No Brasileirão, ainda busca conquistar a primeira vitória, são dois empates e duas derrotas. O Galo ocupa a 17° colocação com dois pontos.
O Inter também chega após perder a final do estadual, foi derrotado para o Grêmio na decisão do Gauchão, por 4 a 1 no agregado. No Campeonato Brasileiro, situação parecida com o Galo, ainda não venceu e também tem dois empates e duas derrotas. O colorado ocupa a 18° posição com os mesmos dois pontos.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético x Internacional
Atlético-MG x Internacional
5° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira 11 de março às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Muller (SC)
📺 VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
⚽ Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Preciado, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Igor Gomes, Scarpa e Victor Hugo; Dudu (Reinier) e Hulk
Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borre e Carbonero.
- Matéria
- Mais Notícias