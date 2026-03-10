Atlético-MG x Internacional: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira (11), o Atlético recebe o Internacional às 19h na Arena MRV, em confronto válido pela 5° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

Nesta quarta-feira (11), o Atlético recebe o Internacional às 19h na Arena MRV, em confronto válido pela 5° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

Ficha do jogo CAM INT 5° rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora quarta-feira 11 de março às 19h (horário de Brasília) Local Arena MRV (BH) Árbitro Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Muller (SC) Var Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN) Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Atlético chega após perder a final do Mineiro para o Cruzeiro por 1 a 0, e ver a hegemonia de seis anos conquistando o estadual ser interrompida. No Brasileirão, ainda busca conquistar a primeira vitória, são dois empates e duas derrotas. O Galo ocupa a 17° colocação com dois pontos.

O Inter também chega após perder a final do estadual, foi derrotado para o Grêmio na decisão do Gauchão, por 4 a 1 no agregado. No Campeonato Brasileiro, situação parecida com o Galo, ainda não venceu e também tem dois empates e duas derrotas. O colorado ocupa a 18° posição com os mesmos dois pontos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético x Internacional

Atlético-MG x Internacional

5° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira 11 de março às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

🟨 Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Muller (SC)

📺 VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Preciado, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Igor Gomes, Scarpa e Victor Hugo; Dudu (Reinier) e Hulk

continua após a publicidade

Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)

Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borre e Carbonero.