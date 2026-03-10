menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Bahia x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11) às 20h na Arena Fonte Nova

Avatar
Lance!
Salvador (BA)
Dia 10/03/2026
21:13
Bahia x Vitória jogam pelo Brasilierão (Arte Lance!)
imagem cameraBahia x Vitória jogam pelo Brasilierão (Arte Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Bahia e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 20h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).  ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere

Ficha do jogo

BAH
VIT
5ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
quarta-feira, 11 de março, às 20h (de Brasília)
Local
Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Árbitro
Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes
Rafael da Silva Alves (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)
Var
Wagner Reway (ES)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Bahia tenta aproveitar o fator casa para subir na tabela e se consolidar no G-4. A equipe comandada por Rogério Ceni ocupa a 4ª colocação, com 7 pontos, e vem embalada pela conquista invicta do Campeonato Baiano em cima do próprio rival. Invicto no Brasileirão, o time tem mostrado força como mandante e busca manter a boa fase.

O Vitória, por sua vez, aparece logo atrás, em 15º, com 3 pontos, e busca encerrar a sequência de duas derrotas consecutivas na competição. Sob o comando de Jair Ventura, o Leão da Barra quer aproveitar o clássico para dar uma resposta rápida, afastar a crise e se distanciar da zona de rebaixamento.

Tudo sobre o jogo entre Bahia x Vitória (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Bahia 🆚 Vitória
5ª rodada – Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de março, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)
📺 VAR: Wagner Reway (ES)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴⚪ Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nico Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Willian José e Erick Pulga

🔴⚫ Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Edu e Ramon; Edenilson, Baralhas e Emmanuel Martínez; Matheuzinho, Erick e Renato Kayzer.

