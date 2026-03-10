Bahia x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11) às 20h na Arena Fonte Nova
Bahia e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 20h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Bahia tenta aproveitar o fator casa para subir na tabela e se consolidar no G-4. A equipe comandada por Rogério Ceni ocupa a 4ª colocação, com 7 pontos, e vem embalada pela conquista invicta do Campeonato Baiano em cima do próprio rival. Invicto no Brasileirão, o time tem mostrado força como mandante e busca manter a boa fase.
O Vitória, por sua vez, aparece logo atrás, em 15º, com 3 pontos, e busca encerrar a sequência de duas derrotas consecutivas na competição. Sob o comando de Jair Ventura, o Leão da Barra quer aproveitar o clássico para dar uma resposta rápida, afastar a crise e se distanciar da zona de rebaixamento.
Tudo sobre o jogo entre Bahia x Vitória (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bahia 🆚 Vitória
5ª rodada – Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de março, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)
📺 VAR: Wagner Reway (ES)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔴⚪ Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nico Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Willian José e Erick Pulga
🔴⚫ Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Edu e Ramon; Edenilson, Baralhas e Emmanuel Martínez; Matheuzinho, Erick e Renato Kayzer.
➡️ Aposte nos jogos do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
