Corinthians e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Premiere e Sportv. ➡️Clique para assistir no Sportv

O Corinthians ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro após quatro rodadas. A equipe soma sete pontos, com duas vitórias, um empate e uma derrota, desempenho que garante aproveitamento de 58%. No período, o time marcou cinco gols e sofreu três, alcançando saldo positivo de dois. A campanha mantém o clube próximo das primeiras posições da tabela neste início de competição.

O Coritiba, por sua vez, aparece na 12ª colocação depois de quatro partidas disputadas. A equipe paranaense tem quatro pontos, com uma vitória, um empate e duas derrotas, alcançando aproveitamento de 33%. O ataque marcou cinco gols, enquanto a defesa sofreu seis, resultando em saldo negativo de um neste começo de Brasileirão.

Histórico do confronto

Corinthians e Coritiba já se enfrentaram 51 vezes ao longo da história, considerando todas as competições. O retrospecto é favorável ao clube paulista, que soma 27 vitórias, contra 13 triunfos da equipe paranaense, além de 11 empates no confronto.

Quando o duelo acontece em São Paulo, a vantagem corintiana é ainda maior. Em 22 partidas disputadas como mandante, o Corinthians venceu 17 vezes, empatou três e sofreu apenas duas derrotas para o Coritiba.

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Coritiba

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X CORITIBA

SÉRIE A - 5ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere e Sportv.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Pablo Almeida da Costa (MG)

🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Charles), André Luiz, Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Gui Negão. (Técnico: Dorival Jr)

CORITIBA: Pedro Rangel; Tinga (JP Chermont), Maicon, Jacy, Bruno Melo; Wallison, Vini Paulista, Seba Gómez; Lucas Ronier, Breno Lopes, Pedro Rocha (Keno). (Técnico: Fernando Seabra)

