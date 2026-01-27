O Grêmio fechou a preparação para enfrentar o Fluminense na quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão. A equipe gremista realizou o último treino no CT Luiz Carvalho nesta terça-feira (27).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O técnico Luís Castro deve fazer uma mudança em relação ao time que perdeu o Gre-Nal do final de semana por 4 a 2, no Beira-Rio, pelo Gauchão. O comandante tricolor ainda tem uma dúvida.

Gustavo Martins, que ficou no banco no clássico, se recuperou após ter perdido dois dentes na goleada diante do São Luiz, há 10 dias. O zagueiro forma a dupla de zaga com Wagner Leonardo, com a saída de Noriega.

continua após a publicidade

No meio-campo, o treinador ainda pensa em que vai jogar ao lado de Arthur como volante. Tiaguinho começou o Gre-Nal e foi substituído no Gre-Nal no intervalo para a entrada de Dodi, que tenta assumir a titularidade.

Luís Castro ainda ganhou outra opção para o ataque. Recuperado de lesão ligamentar no joelho, o atacante Pavon viajou ao Rio de Janeiro (RJ) com a delegação nesta tarde.

continua após a publicidade

➡️ Veja mais notícias do Grêmio

Provável escalação do Grêmio contra o Fluminense

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Tiaguinho (Dodi), Arthur, Tetê, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinícius.

+Aposte no Grêmio no Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.