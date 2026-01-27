menu hamburguer
Escalação: Grêmio fecha preparação para estreia do Brasileirão contra o Fluminense

Imortal encara o Flu no Maracanã

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 27/01/2026
17:45
Luís Castro Grêmio
imagem cameraLuís Castro deve mexer no Grêmio diante do Fluminense. Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA
O Grêmio fechou a preparação para enfrentar o Fluminense na quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão. A equipe gremista realizou o último treino no CT Luiz Carvalho nesta terça-feira (27).

O técnico Luís Castro deve fazer uma mudança em relação ao time que perdeu o Gre-Nal do final de semana por 4 a 2, no Beira-Rio, pelo Gauchão. O comandante tricolor ainda tem uma dúvida.

Gustavo Martins, que ficou no banco no clássico, se recuperou após ter perdido dois dentes na goleada diante do São Luiz, há 10 dias. O zagueiro forma a dupla de zaga com Wagner Leonardo, com a saída de Noriega.

No meio-campo, o treinador ainda pensa em que vai jogar ao lado de Arthur como volante. Tiaguinho começou o Gre-Nal e foi substituído no Gre-Nal no intervalo para a entrada de Dodi, que tenta assumir a titularidade.

Luís Castro ainda ganhou outra opção para o ataque. Recuperado de lesão ligamentar no joelho, o atacante Pavon viajou ao Rio de Janeiro (RJ) com a delegação nesta tarde.

Provável escalação do Grêmio contra o Fluminense

  • Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Tiaguinho (Dodi), Arthur, Tetê, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinícius.

