Reforços, saídas e novo técnico: como chega o Grêmio para o Brasileirão?

O Grêmio estreia no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (28), diante do Fluminense, no estádio do Maracanã. A equipe busca um desfecho melhor do que no ano passado, quando começou a temporada com o título da Recopa Gaúcha, mas terminou sem grandes conquistas.

O Lance! traz as principais informações do clube de olho na temporada de 2026, como contratações e saídas no mercado, os estrangeiros do elenco, o treinador para o ano e o que esperar do Grêmio na Série A.

Elenco do Grêmio (36)

Goleiros: Weverton, Thiago Beltrame e Gabriel Grando

Zagueiros: Wagner Leonardo, Erick Noriega, Kannemann, Balbuena, Rodrigo Ely, Viery, Gustavo Martins e Luis Eduardo

Laterais: Marcos Rocha, João Pedro, Marlon e Caio Paulista

Volantes: Gustavo Cuéllar, Dodi, Arthur Melo, Tiaguinho e Villasanti

Meias: Willian, Edenilson, Jeferson Forneck, Cristaldo, Monsalve, Riquelme e Gabriel Mec

Atacantes: Tetê, Pavón, Enamorado, Amuzu, Roger, Aravena, Carlos Vinícius, Braithwaite e André Henrique

Média de idade: 26 anos

Estrangeiros do Grêmio (12)

Erick Noriega (Peru) Kannemann (Argentina) Balbuena (Paraguai) Gustavo Cuéllar (Colômbia) Villasanti (Paraguai) Cristaldo (Argentina) Monsalve (Colômbia) Pavón (Argentina) Enamorado (Colômbia) Amuzu (Bélgica) Aravena (Chile) Braithwaite (Dinamarca)

Com 12 atletas estrangeiros, o Grêmio excede o número máximo (nove) autorizado para inscrições em partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Assim, o técnico Luís Castro terá de deixar alguns nomes fora da lista nas partidas.

Quem chegou e quem saiu

Saídas (9)

Mano Menezes: Fim de contrato Camilo: Emprestado à Chapecoense Cristian Oliveira: Emprestado ao Bahia João Lucas: Emprestado ao Remo Jorge: Contrato rescindido Luan Cândido: Contrato rescindido Tiago Volpi: Contrato rescindido Alex Santana: Fim de empréstimo Lucas Esteves: Vendido para o San Luis (México)

Weverton chegou como grande reforço para o Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/GazetaPress)

Contratações (5)

Luís Castro: novo técnico

Caio Paulista: Empréstimo

José Enamorado: Contratação em definitivo

Tetê: Contratação em definitivo

Weverton: Contratação em definitivo

Treinador do Grêmio

Luís Castro

O Grêmio foi em busca de um treinador de peso para a temporada de 2026 e viu em Luís Castro a oportunidade de contratar um técnico experiente, com passagens pelo Brasil (Botafogo) e histórico de títulos.



Seu trabalho mais recente foi no Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, onde permaneceu por 5 meses. Sob comando de Luís Castro, o Al-Wasl fez 14 partidas oficiais, com nove vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. De acordo com o clube, a saída ocorreu "em comum acordo entre as partes".

Nesse período, a equipe do português marcou 33 gols, sendo 15 feitos por brasileiros, o que representa 45,4% das vezes em que seu time balançou as redes dos rivais.

Recentemente, Castro teve seu nome especulado em clubes brasileiros como Cruzeiro, Santos e Atlético-MG, mas nenhuma negociação avançou.

Em 2023, ficou marcado pelo trabalho no Botafogo, quando deixou o clube após 81 jogos, com 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. No Oriente Médio, também comandou o Al Duhail, do Catar, além do Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo.

Luís Castro chegou para comandar o Grêmio em 2026 (Foto: Maxi Franzoi/Agif/Gazeta Press)

O que esperar do Grêmio no Brasileirão?

Com Luís Castro no comando, o Grêmio usa o Campeonato Gaúcho como termômetro para 2026. A equipe busca no Brasileirão uma temporada mais consistente do que no ano passado, quando terminou na nona colocação, com 49 pontos.

No torneio de 2025, o Grêmio venceu 13 jogos, empatou 10 e perdeu 15, desempenho que impediu a equipe de alçar voos mais altos. A defesa também deixou a desejar: foram 50 gols sofridos em 38 rodadas, com média de 1,32 gol sofrido por partida.

Já em 2026, o Grêmio soma três vitórias e duas derrotas em cinco jogos, com aproveitamento de 60%. A equipe marcou 13 gols e sofreu cinco, criou 12 grandes chances e cedeu nove aos adversários. Em média, o time finaliza 9,4 vezes por partida e sofre 10,6 finalizações, mantendo 64,6% de posse de bola.

