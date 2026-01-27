Reforços, saídas e novo técnico: como chega o Grêmio para o Brasileirão?
Comandados de Luís Castro enfrentam o Fluminense na abertura do torneio
O Grêmio estreia no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (28), diante do Fluminense, no estádio do Maracanã. A equipe busca um desfecho melhor do que no ano passado, quando começou a temporada com o título da Recopa Gaúcha, mas terminou sem grandes conquistas.
O Lance! traz as principais informações do clube de olho na temporada de 2026, como contratações e saídas no mercado, os estrangeiros do elenco, o treinador para o ano e o que esperar do Grêmio na Série A.
Elenco do Grêmio (36)
Goleiros: Weverton, Thiago Beltrame e Gabriel Grando
Zagueiros: Wagner Leonardo, Erick Noriega, Kannemann, Balbuena, Rodrigo Ely, Viery, Gustavo Martins e Luis Eduardo
Laterais: Marcos Rocha, João Pedro, Marlon e Caio Paulista
Volantes: Gustavo Cuéllar, Dodi, Arthur Melo, Tiaguinho e Villasanti
Meias: Willian, Edenilson, Jeferson Forneck, Cristaldo, Monsalve, Riquelme e Gabriel Mec
Atacantes: Tetê, Pavón, Enamorado, Amuzu, Roger, Aravena, Carlos Vinícius, Braithwaite e André Henrique
Média de idade: 26 anos
Estrangeiros do Grêmio (12)
- Erick Noriega (Peru)
- Kannemann (Argentina)
- Balbuena (Paraguai)
- Gustavo Cuéllar (Colômbia)
- Villasanti (Paraguai)
- Cristaldo (Argentina)
- Monsalve (Colômbia)
- Pavón (Argentina)
- Enamorado (Colômbia)
- Amuzu (Bélgica)
- Aravena (Chile)
- Braithwaite (Dinamarca)
Com 12 atletas estrangeiros, o Grêmio excede o número máximo (nove) autorizado para inscrições em partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Assim, o técnico Luís Castro terá de deixar alguns nomes fora da lista nas partidas.
Quem chegou e quem saiu
Saídas (9)
- Mano Menezes: Fim de contrato
- Camilo: Emprestado à Chapecoense
- Cristian Oliveira: Emprestado ao Bahia
- João Lucas: Emprestado ao Remo
- Jorge: Contrato rescindido
- Luan Cândido: Contrato rescindido
- Tiago Volpi: Contrato rescindido
- Alex Santana: Fim de empréstimo
- Lucas Esteves: Vendido para o San Luis (México)
Contratações (5)
- Luís Castro: novo técnico
- Caio Paulista: Empréstimo
- José Enamorado: Contratação em definitivo
- Tetê: Contratação em definitivo
- Weverton: Contratação em definitivo
Treinador do Grêmio
Luís Castro
O Grêmio foi em busca de um treinador de peso para a temporada de 2026 e viu em Luís Castro a oportunidade de contratar um técnico experiente, com passagens pelo Brasil (Botafogo) e histórico de títulos.
Seu trabalho mais recente foi no Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, onde permaneceu por 5 meses. Sob comando de Luís Castro, o Al-Wasl fez 14 partidas oficiais, com nove vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. De acordo com o clube, a saída ocorreu "em comum acordo entre as partes".
Nesse período, a equipe do português marcou 33 gols, sendo 15 feitos por brasileiros, o que representa 45,4% das vezes em que seu time balançou as redes dos rivais.
Recentemente, Castro teve seu nome especulado em clubes brasileiros como Cruzeiro, Santos e Atlético-MG, mas nenhuma negociação avançou.
Em 2023, ficou marcado pelo trabalho no Botafogo, quando deixou o clube após 81 jogos, com 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. No Oriente Médio, também comandou o Al Duhail, do Catar, além do Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo.
O que esperar do Grêmio no Brasileirão?
Com Luís Castro no comando, o Grêmio usa o Campeonato Gaúcho como termômetro para 2026. A equipe busca no Brasileirão uma temporada mais consistente do que no ano passado, quando terminou na nona colocação, com 49 pontos.
No torneio de 2025, o Grêmio venceu 13 jogos, empatou 10 e perdeu 15, desempenho que impediu a equipe de alçar voos mais altos. A defesa também deixou a desejar: foram 50 gols sofridos em 38 rodadas, com média de 1,32 gol sofrido por partida.
Já em 2026, o Grêmio soma três vitórias e duas derrotas em cinco jogos, com aproveitamento de 60%. A equipe marcou 13 gols e sofreu cinco, criou 12 grandes chances e cedeu nove aos adversários. Em média, o time finaliza 9,4 vezes por partida e sofre 10,6 finalizações, mantendo 64,6% de posse de bola.
