Mirassol x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalação pelo Brasileirão

O Mirassol e o Santos se enfrentam nesta terça-feira (9), às 21h30 (de Brasília), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Maião, no interior de São Paulo. O Peixe e o Leão Caipira buscam a segunda vitória na competição. O duelo terá transmissão ao vivo da Amazon Prime. Clique aqui para assistir ao vivo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Ficha do jogo MIR SAN 5ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Terça-feira, dia 10 de março de 2026, às 21h30 Local Estádio Municipal José Maria de Campos Maia (Mirassol, SP) Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP) Var Ilbert Estevam da Silva Onde assistir

Como chegam dos dois times?

O duelo terá um ingrediente a mais com a presença do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. O comandante acompanhará a partida ao lado do coordenador da Seleção, Rodrigo Caetano.

Apesar da ausência de Neymar, que será poupado após uma sequência de três partidas, a CBF manteve a viagem ao Maião. O camisa 10 treinou normalmente e segue uma programação de controle de carga. A expectativa é de que ele retorne no confronto contra o Corinthians, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

Além do camisa 10, o Peixe não poderá contar com Zé Rafael, que trata um edema na coxa. Robinho Jr. ficou fora da lista de relacionados por opção técnica. O Alvinegro Praiano, por outro lado, pode ter a estreia do volante uruguaio Christian Oliva, anunciado na semana passada.

Já o zagueiro Lucas Veríssimo, regularizado no BID da CBF, segue no Catar e ainda não tem previsão de retorno ao Brasil.

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, na viagem para São José do Rio Preto (SP). (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Mirassol não entra em campo há mais de três semanas, já que não se classificou para a fase mata-mata do Campeonato Paulista e também teve um duelo adiado contra o Flamengo devido à participação do adversário na Recopa Sul-Americana.

continua após a publicidade

O técnico Rafael Guanaes tem quatro baixas no elenco: o meia Eduardo, que se recupera de uma cirurgia no punho esquerdo; o lateral-esquerdo Igor Cariús, com um problema muscular; o volante Yuri Lara, suspenso; e o atacante Tiquinho Soares, em processo de recondicionamento físico e também fora por questões contratuais, já que está emprestado pelo Peixe.

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Vini Lira; Willian Arão, Gabriel Bontempo e Barreal (Thaciano); Rony (Barreal), Moisés e Gabriel Barbosa.

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Gabriel Pires (Lucas Mugni); Negueba, Alesson e Nathan Fogaça.

Ficha Técnica:

⚽MIRASSOL X SANTOS - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲Terça-feira, dia 10 de março de 2026

📍Estádio: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia (Mirassol, SP)

⏰Horário: 21h30 (De Brasília)

📺Onde assistir: Amazon Prime (Clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Raphael Claus (SP)

🚩Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

📟 VAR: Ilbert Estevam da Silva

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.