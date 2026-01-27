Zubeldía retorna ao comando do Fluminense com missões claras

O técnico Luis Zubeldía volta oficialmente ao comando do Fluminense nesta quarta-feira (28), diante do Grêmio, na estreia do Campeonato Brasileiro. Recuperado após passar por uma angioplastia, o treinador retoma o trabalho em campo em um momento positivo de resultados, mas com desafios bem definidos para a sequência da temporada.

Mesmo invicto sob sua gestão como mandante desde setembro, Zubeldía herda uma equipe competitiva que ainda precisa de ajustes importantes. A comissão técnica reconhece pontos de atenção que se tornaram evidentes neste início de ano, inclusive nas vitórias.

Escanteio defensivo

A primeira missão do treinador é corrigir um problema recorrente na bola parada defensiva. O Fluminense sofreu cinco gols na temporada até agora — quatro deles em cobranças de escanteio, um em cada partida disputada em 2026. O tema foi abordado pelo auxiliar Maxi Cuberas, que comandou a equipe durante a ausência do treinador.

— Essas partidas são muito boas porque você vai avaliando e corrigindo esse tipo de erro que aparece. Temos que ratificar as coisas positivas e corrigir, neste caso, os erros que estamos tendo. Seguimos trabalhando neste tempo pela condição física de todos os jogadores, para que estejam bem e a disposição no tático para que cheguem bem. Trabalhando os princípios de jogos, as ideias do Luís. A equipe foi melhorando a cada partida. É a continuidade do que vinha sendo feito. Temos que corrigir essas coisas, por exemplo, a bola parada.

Recém-apresentado, o zagueiro Jemmes também reconheceu a falha coletiva e apontou o caminho para a evolução.

— É verdade que sofremos com isso nos últimos jogos. É trabalho. Temos que marcar melhor e atacar melhor a bola. Com o trabalho, vamos melhorar bastante — disse o defensor.

Consolidar bom momento de John Kennedy

Outro desafio central de Zubeldía é estruturar o ataque sem o reforço de um novo centroavante por enquanto. O Fluminense sentiu essa ausência ao longo de 2025 e, até o momento, não conseguiu suprir a lacuna no mercado. A responsabilidade tem recaído sobre John Kennedy, que vive bom início de temporada e vem respondendo em campo.

A missão do treinador argentino passa por dar sustentação ao momento do atacante, criando um ambiente para que ele se consolide como referência ofensiva, algo que não aconteceu no último ano.

Encaixar Savarino sem desmontar o que funciona

A terceira missão envolve um quebra-cabeça ofensivo. O recém-chegado Savarino amplia o repertório técnico do elenco, mas chega para disputar espaço em setores já consolidados. O venezuelano atua tanto centralizado quanto pelos lados, áreas hoje ocupadas por Lucho Acosta, Kevin Serna e Canobbio.

Serna, inclusive, é o artilheiro da equipe em 2026 e terminou 2025 em alta, enquanto Acosta e Canobbio foram peças-chave na reta final da última temporada. Caberá a Zubeldía encontrar a melhor forma de utilizar Savarino sem perder equilíbrio, intensidade e competitividade — marcas do time no segundo semestre passado.

O que vem por aí para o Fluminense?

Após vencer o Flamengo por 2 a 1, o Fluminense agora se prepara para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília). Com o resultado, o Tricolor chegou aos nove pontos e ficou na liderança do Grupo A.