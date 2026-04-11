A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu ao pedido do Flamengo e adiou o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, válido pela 11ª rodada do Brasileirão. A decisão foi em comum acordo entre os dois clubes, mas dividiu torcedores do Tricolor.

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O pedido partiu do Rubro-Negro após atraso na logística de retorno da delegação do Peru, onde venceu o Cusco pela Libertadores. A solicitação foi intermediada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

O Flamengo retornou ao Brasil após a vitória por 2 a 0 sobre o Cusco FC, na estreia na Libertadores. A viagem incluiu saída de Cusco, conexão em Arequipa e voo ao Rio de Janeiro, que sofreu atraso por ajuste na malha aérea. A delegação, que inicialmente chegaria nesta tarde, desembarcou apenas na noite de quinta-feira (9), após um dia inteiro de deslocamento.

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Para entender melhor o que pensam os torcedores, o Lance! foi até as Laranjeiras, sede social do Fluminense, e conversou com alguns dos tricolores no clube. Bernado Piquet, sócio-torcedor, diz que quem toma essa decisão precisa ser 100% racional e tem que pensar sempre se o adversário tomaria a mesma atitude.

— A diretoria do Fluminense muda de rota toda hora e é perdida. No ano passado foi sobre atacante, esse ano é sobre zagueiro, agora é sobre qual é a programação do clube. Eu não acredito nessa nota oficial, eu acho que é uma baboseira sem tamanho. Você não ganha um dia de treino, você perde um dia de descanso. Não importa se é o Flamengo do outro lado. O Fluminense tem que priorizar a organização dele, e o que me parece é que isso não foi feito. Não acho essas baboseiras que falam na internet, obviamente exagerado, "fica se dobrando para o Flamengo". Eu só acho que falta pulso para a diretoria. Tinha que brigar. Se perder, perdeu. Pelo menos tenta — disse Bernardo, que mostrou preocupação com o jogo da Libertadores na sequência:

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— Na quarta-feira tem um jogo importantíssimo contra um time que é líder do seu grupo do Campeonato Argentino, na competição mais importante do ano, na volta do Fluminense, na Libertadores, no Maracanã, que não joga desde 2024.

A preocupação com o jogo da Libertadores, contra o Independiente Rivadavia, também foi demonstrada por Leonardo Brito, outro torcedor questionado pelo Lance!. O Fluminense teria folga no domingo antes de começar a se preparar para o confronto. Agora, os jogadores terão um dia a menos de intervalo.

— Falou na nota lá que a gente vai ter mais um dia de treino, mas vai ser um dia a menos pro jogador de folga. A gente vai jogar contra o Independiente, lá da Argentina, que é líder do campeonato da Argentina. Vai ser um jogo muito duro. A CBF ia acabar acatando quando o Flamengo impetrasse o pedido, mas do jeito que foi, ficou muito estranho. Eu vi no Twitter que uma família de Manaus veio aqui e ia dar pra ver o jogo. Iriam voltar domingo. E agora, o que que eles fazem? O resultado é isso. A impressão que fica é que o Fluminense foi frouxo — afirmou Leonardo.

Micaella Correa, moradora de São Paulo, tinha ingresso comprado para o jogo, mas não vai mais poder comparecer ao Maracanã. A jovem precisa estar de volta à capital Paulista ainda no domingo por conta da faculdade.

— Eu venho pro Rio com frequência. Quando a data bate, vou ao Maracanã torcer pro Fluminense. Estava na final do Carioca e queria a revanche, agora vou perder o jogo. Eu não vou perder dinheiro porque não vim para cá só por causa do jogo, mas imagino quem se programou financeiramente para isso. Estou chateada, claro, mas acho mais errado por quem viria de muito longe só pra isso e agora perdeu tudo. Se fosse ao contrário, não sei se o Flamengo faria a mesma coisa — contou.

O Lance! também ouviu um torcedor do Flamengo. A reportagem pediu para Gilmar Lima, rubro-negro e motorista de aplicativo, se colocar no lugar do torcedor tricolor e dizer como estaria se sentindo.

— Isso aí "beneficiou" o Flamengo, mas acredito também que seja um benefício também pro Fluminense. Eles chegaram e perderam um dia de treino. Então acabou beneficiando os dois. Acho que foi um comum acordo entre os dois. Claro que beneficiou mais o Flamengo, isso aí é fato, mas faz parte. Não é a primeira vez que acontece, acho mais do que normal. O que eu acho é que isso aí não foi nem Flamengo, nem Fluminense. Isso aí foi coisa de TV, é quem paga — disse.

Nota oficial da CBF

"A CBF informa que o clássico entre Fluminense e Flamengo, válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, foi adiado para domingo (12), atendendo a pedido dos dois clubes, em função de problemas logísticos do clube rubro-negro no retorno ao Brasil após a estreia na CONMEBOL Libertadores. A partida está mantida no Maracanã e terá início às 18h (de Brasília)."

Nota do Fluminense sobre o adiamento do clássico

"Em razão do atraso no voo do Flamengo, o Fluminense foi consultado sobre a mudança do jogo de sábado para domingo.

Ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, o Fluminense concordou com o pedido, pois a delegação embarcou à 1h40 da madrugada na Venezuela e chegou ao Rio às 10h da manhã de quarta, e teria dois dias de treino para o Fla x Flu.

Com a alteração, o Fluminense terá três dias de preparação, e o próximo jogo, pela Copa Libertadores, ocorrerá no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira."

Canobbio e Samuel Lino disputam bola durante Flamengo x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

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