Zubeldía mantém escalação base para Fluminense x Flamengo

O Fluminense enfrenta o Flamengo neste domingo (12), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão. Para a partida, Zubeldía deve ir a campo com o mesmo time que empatou com o Deportivo La Guaira, pela Libertadores. A única ausência será do reserva Germán Cano, lesionado.

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Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.

Esse é o mesmo time que empatou com o Deportivo La Guaira pela Libertadores, na terça feira (7). A única ausência é Germán Cano. O argentino sofreu uma lesão muscular de grau 2 no reto femoral da coxa direita durante o treinamento na quinta-feira (9).

Além do camisa 14, Nonato e Bernal ainda se recuperam de lesões. O uruguaio, porém, está na fase final de transição e pode pintar nas próximas relações.

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O duelo é crucial para o Tricolor, que ocupa a parte de cima da tabela na briga pelo título brasileiro. A vitória no clássico pode dar a segunda posição para o Clube das Laranjeiras. O Fluminense ocupa a terceira posição na tabela, empatado com o segundo colocado São Paulo, com 20 pontos, ambos a cinco pontos do líder Palmeiras.

O Tricolor defende uma invencibilidade de mais de quatro meses no clássico. A sequência recente, porém, carrega um gosto amargo para o Flu . Na final do Campeonato Carioca, as equipes empataram por 0 a 0 no tempo normal, em um jogo equilibrado e com poucas chances claras. Com a igualdade persistindo, a decisão foi para os pênaltis, e o Flamengo levou a melhor, conquistando o título estadual.

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Fluminense e Flamengo em momentos parecidos

É possível dizer que tanto o Fluminense quanto o Flamengo vivem momento positivo no geral. Esse retrospecto, no entanto, tem ressalvas dos dois lados.

Do lado Tricolor, com dois empates nos últimos dois jogos, o time de Zubeldía chega pressionado por reação. Na partida contra o Coritiba, fora de casa, teve mais volume e não conseguiu vencer. Na estreia da Libertadores, também foi superior ao adversário, mas não o suficiente para balançar as redes.

O Rubro-Negro, por sua vez, teve sua primeira derrota sob comando de Leonardo Jardim. O Flamengo perdeu por 3 a 0 para o Bragantino. Na sequência, venceu o Santos no Maracanã e estreou na Libertadores com vitória sobre o Cusco fora de casa.

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