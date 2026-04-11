Hércules vê Fluminense x Flamengo com clima de Libertadores: 'É muito diferente'

Às vésperas do clássico entre Fluminense e Flamengo, o volante Hércules destacou o peso do confronto e projetou um duelo de alto nível no Maracanã. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o camisa 35 ressaltou o ambiente diferente que envolve o Fla-Flu e comparou o jogo a uma partida de Libertadores.

continua após a publicidade

Essa é a quinta e últtima reportagem de uma série de matérias sobre a entrevista com o volante Hércules. As quatro primeiras matérias foram ao ar nos últimos dias

Leia aqui:

➡️Hércules revela proposta de outro clube e relembra ausência contra o Vasco: 'Fiquei p***'

➡️Hércules lembra origem humilde e desafios no início da carreira: 'Não tinha o que comer'

➡️Hércules coroa retorno em 2026 com gol e relembra polêmica com balada na chegada ao Fluminense

➡️Hércules coloca Libertadores como prioridade em 2026: 'Jogar pelo Fluminense é diferente'



— Fla-Flu é muito bom jogar. É um jogo disputado. O jogador tem sempre que estar focado. Mas contra o Flamengo tem que estar muito mais . Porque a gente sabe que é um jogo difícil. Quando é Fla-Flu, todo mundo fica ansioso… é muito diferente. Eu acho muito bom, é gostoso de jogar. É quase um jogo de Libertadores — afirmou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O clássico, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, ganhou ainda mais repercussão nos bastidores após o adiamento da partida. Inicialmente marcado para sábado, o confronto foi remarcado para domingo (12), às 18h (de Brasília), no Maracanã, após pedido do Flamengo por conta de questões logísticas.

Fluminense x Flamengo começa com rivalidade fora de campo

A decisão gerou forte reação entre torcedores tricolores, que criticaram a postura do clube ao aceitar a mudança e apontaram possível vantagem ao rival, que ganhou um dia a mais de preparação. Além disso, o novo cenário impacta diretamente o planejamento do Fluminense, que terá menos tempo de recuperação antes do próximo compromisso pela Libertadores.

continua após a publicidade

Além das problemáticas esportivas, mais de 25 mil ingressos já haviam sido comercializados para o jogo que seria neste sábado (11) no Maracanã. Milhares de tricolores que se organizaram para comparecer ao clássico na data original agora se veem impossibilitados de ir ao jogo no domingo (12).

Dentro de campo, o duelo também carrega peso na tabela. O Fluminense aparece na terceira colocação, com 20 pontos, enquanto o Flamengo é o quarto, com 17 — podendo ultrapassar o rival em caso de vitória. Uma vitória tricolor deixaria o time seis pontos a frente do Rival, com a possibilidade de passar o São Paulo na classificação, em caso de tropeço do time paulista.

🔥 Odd @2.00 desajustada para +6.5 cartões no Fla-Flu

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ CBF define árbitro da Copa do Mundo para Fluminense x Flamengo pelo Brasileirão