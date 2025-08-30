Flamengo x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingo no Maracanã
Flamengo e Grêmio se enfrentam na tarde deste domingo (31), às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto no Maracanã, que conta com ingressos esgotados, terá a transmissão do Premiere.
Fora da Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio tiveram a semana livre para treinamentos. O Rubro-Negro entrará em campo em busca dos três pontos para seguir com vantagem na liderança do Brasileirão. Por outro lado, o Grêmio precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento.
Ficha do jogo
O Flamengo levou a melhor no confronto contra o Grêmio no primeiro turno. Em Porto Alegre, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, com dois gols de Arrascaeta.
Como chega o Flamengo
O técnico Filipe Luís tem uma dúvida importante para essa partida. Afinal, Jorginho, que vem jogando ao lado de Saúl no meio-campo, sentiu dores muscular no meio da semana e realizou atividades na academia. Ou seja, caso ele não vá para jogo, o treinador rubro-negro pode escalar o Flamengo com Allan ou De la Cruz ao lado do espanhol.
Por outro lado, Alex Sandro, que se machucou na partida contra o Vitória, é desfalque certo. O mesmo vale para Erick Pulgar, que se recupera de lesão.
Como chega o Grêmio
Para o confronto no Maracanã, o técnico Mano Menezes, pressionado no cargo, não terá o zagueiro Balbuena, que fraturou o tornozelo direito. O titular deve ser Wagner Leonardo. A boa notícia é o retorno de Dodi. O mesmo acontece com o centroavante Carlos Vinícius. Ambos estavam suspensos.
O meia Arthur, que está de volta ao Imortal, foi apresentado e regularizado, mas não fica à disposição (segue aprimorando a parte física).
Confira as informações do jogo entre Flamengo e Grêmio
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X GRÊMIO
BRASILEIRÃO - 22ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Jorginho (Allan), Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.
GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenílson; Cristian Olivera, Alysson e Braithwaite (Carlos Vinícius)
