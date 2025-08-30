Flamengo x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão

Flamengo e Grêmio se enfrentam na tarde deste domingo (31), às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto no Maracanã, que conta com ingressos esgotados, terá a transmissão do Premiere.

Fora da Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio tiveram a semana livre para treinamentos. O Rubro-Negro entrará em campo em busca dos três pontos para seguir com vantagem na liderança do Brasileirão. Por outro lado, o Grêmio precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento.

Ficha do jogo FLA GRÊ Brasileirão 22ª rodada Data e Hora domingo, 31 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG) Var Ilbert Estevam da Silva (SP) Onde assistir

O Flamengo levou a melhor no confronto contra o Grêmio no primeiro turno. Em Porto Alegre, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, com dois gols de Arrascaeta.

Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo contra o Grêmio (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Como chega o Flamengo

O técnico Filipe Luís tem uma dúvida importante para essa partida. Afinal, Jorginho, que vem jogando ao lado de Saúl no meio-campo, sentiu dores muscular no meio da semana e realizou atividades na academia. Ou seja, caso ele não vá para jogo, o treinador rubro-negro pode escalar o Flamengo com Allan ou De la Cruz ao lado do espanhol.

Por outro lado, Alex Sandro, que se machucou na partida contra o Vitória, é desfalque certo. O mesmo vale para Erick Pulgar, que se recupera de lesão.

Como chega o Grêmio

Para o confronto no Maracanã, o técnico Mano Menezes, pressionado no cargo, não terá o zagueiro Balbuena, que fraturou o tornozelo direito. O titular deve ser Wagner Leonardo. A boa notícia é o retorno de Dodi. O mesmo acontece com o centroavante Carlos Vinícius. Ambos estavam suspensos.

O meia Arthur, que está de volta ao Imortal, foi apresentado e regularizado, mas não fica à disposição (segue aprimorando a parte física).

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Grêmio

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X GRÊMIO

BRASILEIRÃO - 22ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Jorginho (Allan), Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenílson; Cristian Olivera, Alysson e Braithwaite (Carlos Vinícius)