imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Flamengo x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo no Maracanã

imagem cameraFlamengo x Grêmio (Foto: Arte/Lance!)
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/08/2025
16:00
Flamengo e Grêmio se enfrentam na tarde deste domingo (31), às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto no Maracanã, que conta com ingressos esgotados, terá a transmissão do Premiere.

➡️ Clique para assistir no Premiere

Fora da Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio tiveram a semana livre para treinamentos. O Rubro-Negro entrará em campo em busca dos três pontos para seguir com vantagem na liderança do Brasileirão. Por outro lado, o Grêmio precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento.

Ficha do jogo

Escudo do Flamengo - Onde Assistir
FLA
Gremio-escudo-onde-assistir
GRÊ
Brasileirão
22ª rodada
Data e Hora
domingo, 31 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)
Local
Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes
Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
Var
Ilbert Estevam da Silva (SP)
O Flamengo levou a melhor no confronto contra o Grêmio no primeiro turno. Em Porto Alegre, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, com dois gols de Arrascaeta.

Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo contra o Grêmio (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Como chega o Flamengo

O técnico Filipe Luís tem uma dúvida importante para essa partida. Afinal, Jorginho, que vem jogando ao lado de Saúl no meio-campo, sentiu dores muscular no meio da semana e realizou atividades na academia. Ou seja, caso ele não vá para jogo, o treinador rubro-negro pode escalar o Flamengo com Allan ou De la Cruz ao lado do espanhol.

Por outro lado, Alex Sandro, que se machucou na partida contra o Vitória, é desfalque certo. O mesmo vale para Erick Pulgar, que se recupera de lesão.

➡️ Flamengo x Grêmio: estreia da Betano no uniforme terá mosaicos e show no Maracanã

Como chega o Grêmio

Para o confronto no Maracanã, o técnico Mano Menezes, pressionado no cargo, não terá o zagueiro Balbuena, que fraturou o tornozelo direito. O titular deve ser Wagner Leonardo. A boa notícia é o retorno de Dodi. O mesmo acontece com o centroavante Carlos Vinícius. Ambos estavam suspensos.

O meia Arthur, que está de volta ao Imortal, foi apresentado e regularizado, mas não fica à disposição (segue aprimorando a parte física).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Jorginho (Allan), Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenílson; Cristian Olivera, Alysson e Braithwaite (Carlos Vinícius)

