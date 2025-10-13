Que horas é o amistoso do Brasil contra o Japão? Veja onde assistir e informações da partida

O Brasil enfrenta o Japão nesta terça-feira (14) em um amistoso internacional. O jogo está marcado para às 07h30 (horário de Brasília), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio (Japão), e terá transmissão da TV Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado) e da ge tv (streaming). ➡️Clique para assistir no Sportv

Devido ao fuso horário do Japão, 12 horas à frente de Brasília (fuso oficial do Brasil), a partida acontecerá em um horário mais cedo que o habitual para o público brasileiro.

Confira informações da partida entre Japão e Brasil

O amistoso contra o Japão será o antepenúltimo jogo da Seleção este ano. No próximo mês, a equipe nacional fará mais dois amistosos, desta vez contra seleções do continente africano.

Próvavel escalação do Brasil

Hugo; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Rodrygo; Estêvão, Matheus Cunha e Vini Jr.

A repetição do time de linha é um indicativo de que o treinador já começa a definir uma base na Seleção para a Copa do Mundo de 2026. Vale lembrar que titulares importantes, como o goleiro Alisson, o zagueiro Marquinhos e o atacante Raphinha não foram convocados por estarem lesionados.

Retrospecto do confronto

O confronto entre Brasil e Japão é um dos mais tradicionais da história recente dos amistosos internacionais. Em 13 partidas disputadas, a Seleção Brasileira venceu 11 e empatou 2, mantendo uma invencibilidade total. Nunca o Japão conseguiu derrotar o Brasil, seja em amistosos, Copas do Mundo ou Copas das Confederações.

Ancelotti já fala sobre lista final para a Copa do Mundo

Na véspera do amistoso com o Japão, o último do Brasil nesta Data Fifa de outubro, o técnico Carlo Ancelotti ressaltou mais uma vez a importância dos amistosos para observar jogadores na Seleção Brasileira. E revelou que os amistosos do próximo mês deverão ser os últimos desta etapa de testes; em março, quando o Brasil irá enfrentar seleções da Europa, a intenção é já ter o grupo encaminhado para a Copa do Mundo.

— Eu acredito que é na observação dos jogadores que temos de ver qual a melhor estratégia para nós. Temos a Data Fifa de novembro, então de momento podemos experimentar algumas coisas — afirmou Ancelotti nesta segunda-feira (13), durante coletiva de imprensa em Tóquio, onde o Brasil enfrenta o Japão nesta terça-feira, a partir das 7h30 (de Brasília).

Após goleada sobre a Coreia, Ancelotti deve promover apenas uma alteração na escalação do Brasil para enfrentar o Japão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

