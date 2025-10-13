A Fórmula 1 realiza a partir desta sexta-feira (17) o Grande Prêmio dos Estados Unidos, 19ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece no Circuito das Américas, no Texas. A etapa contará com a quarta sprint do calendário da F1, às 14h (horário de Brasília), além da corrida de domingo (19), a partir das 16h. Todas as sessões têm transmissão da Band, BandSports e F1TV.

Após a confirmação do título da McLaren, com seis etapas de antecedência, a F1 volta com a disputa entre do Mundial de Pilotos mais viva do que nunca. O bicampeonato dos papayas, aliás, não afastou a polêmica entre Oscar Piastri e Lando Norris, que disputam o campeonato em 2025. A ascensão de Max Verstappen se mantém como preocupação para a dupla, mesmo sem vitória no GP de Singapura.

No campeonato de pilotos, Oscar Piastri é líder com 336 pontos, seguido do colega de equipe Lando Norris (314) e Max Verstappen (273). George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Alexander Albon, Isack Hadjar e Nico Hulkenberg completam os 10 primeiros.

Como foi a etapa em 2024?

Contrariando todas as expectativas, Charles Leclerc se intrometeu no embate Lando Norris e Max Verstappen e venceu o GP dos Estados Unidos, realizado no dia 24 de outubro de 2024, em Austin. O monegasco se valeu de ótima largada e comandou a dobradinha da Ferrari com Carlos Sainz. Verstappen, por sua vez, resistiu ao frenético ataque de Norris nas dez voltas finais e terminou no pódio.

O duelo esperado entre os principais postulantes ao título, lado a lado na primeira fila, ficou totalmente em segundo plano quando Leclerc achou espaço e mergulhou por dentro na curva 1 para tomar a liderança e por em prática o "plano C" – que só fez sentido quando a turma que largou com pneus duros mostrou que era possível esticar bastante o stint e entrar nos boxes uma vez só.

Oscar Piastri terminou em quinto. George Russell apostou nos duros para o primeiro stint e arrancou um bom sexto lugar depois de largar do pit-lane, com Sergio Pérez e Nico Hülkenberg em sétimo e oitavo, respectivamente. Os novatos Liam Lawson e Franco Colapinto fecharam o top-10.

Charles Leclerc no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

GP dos Estados Unidos de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real