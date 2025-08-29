menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Jorginho não treina com o elenco e é dúvida para Flamengo x Grêmio

Meia sente desconforto e treina na parte interna do Ninho

Jorginho Flamengo Vitória
imagem cameraJorginho em ação pelo Flamengo contra o Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
14:04
Jorginho é dúvida para o confronto entre Flamengo e Grêmio no domingo (31), quando as equipes se enfrentam às 16h (de Brasília) no Maracanã. O meio-campista não participou dos últimos três treinos com o elenco rubro-negro por conta de dores musculares.

Desde a reapresentação do Flamengo na última quarta-feira, Jorginho não foi ao campo do Ninho do Urubu. Se recuperando do desconforto muscular, o jogador realizou atives na parte interna do centro de treinamento (academia).

➡️ Flamengo e Prefeitura firmam compromisso sobre o projeto do Gasômetro

Treino do Falmengo no Ninho de Urubuo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Treino no Ninho de Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Jorginho tem chances de ir para Flamengo x Grêmio?

A resposta é sim. Apesar deste cenário, a comissão técnica não descarta a presença de Jorginho na lista de relacionados. Essa possibilidade será definida no sábado, após o último treino da equipe de Filipe Luís para o confronto contra o Grêmio.

Situação no Campeonato Brasileiro

Após a goleada por 8 a 0 contra o Vitória, o Flamengo chegou a 46 pontos, na liderança do torneio. O segundo colocado é o Palmeiras, com 42.

O time de Filipe Luís conta com o melhor ataque, defesa e saldo da competição. Foram 44 gols marcados, 9 sofridos e 35 de saldo. Além do triunfo sobre o Vitória por 8 x 0, tiveram também os largos placares contra Fortaleza (5 a 0), Corinthians (4 a 0) e Juventude (6 a 0).

circulo com pontos dentroTudo sobre

