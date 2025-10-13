menu hamburguer
Letônia x Inglaterra: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias

Confira as principais informações do duelo válido pela oitava rodada

Riga (LET)
Dia 13/10/2025
14:34
Letônia x Inglaterra: onde assistir pelas Eliminatórias Europeias (Foto: Arte/Lance!)
Letônia e Inglaterra terão os caminhos cruzados pela oitava rodada do Grupo K das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta terça-feira (14), às 15h45 (de Brasília), no Daugava Stadium, em Riga (LET). O jogo terá transmissão do SporTV 2. ➡️Clique para assistir no Sportv

Onde assistir

Vice-lanterna do Grupo K, a Letônia chega para o duelo com apenas uma vitória nas Eliminatórias, com cinco pontos em seis jogos. Em caso de derrota, a chance de se classificar para a Copa de 2026 fica cada vez mais longe.

A Inglaterra, por outro lado, está invicta nas Eliminatórias e com 100% de aproveitamento. Na atual Data Fifa, a seleção de Thomas Tuchel venceu País de Gales por 3 a 0 e vem recuperando a confiança para a Copa do Mundo de 2026.

Tudo sobre o jogo entre Letônia e Inglaterra (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Letônia x Inglaterra
8ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: terça-feira, 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Daugava Stadium, em Riga (LET)
👁️ Onde assistir: SporTV 2 (TV fechada)
🕴️Arbitragem: Anastasios Sidiropoulos (Grécia)
🚩 Assistentes: Polychronis Kostaras (Grécia), Lazaros Dimitriadis (Grécia) e Christos Vergetis (Grécia)
📺 VAR: Angelos Evangelou (Grécia) e Ioannis Papadopoulos (Grécia)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Letônia (Técnico: Paulo Nicolato)
Krišjānis Zviedris; Roberts Savaļnieks, Raivis Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Daniels Balodis e Andrejs Cigaņiks; Dmitrijs Zelenkovs, Aleksejs Saveljevs e Renārs Varslavāns; Vladislavs Gutkovskis e Ingars Pulis.

Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)
Jordan Pickford; Nico O'Reilly, Ezri Konsa, Marc Guehi e Myles Lewis-Skelly; Elliot Anderson e Elliot Anderson; Bukayo Saka, Morgan Rogers e Anthony Gordon. Harry Kane.

