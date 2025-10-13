UFC Vancouver: confira card completo, horário e onde assistir
O evento acontecerá no dia 18 de outubro, com início às 17h (de Brasília)
Após dois fins de semanas de vitórias para o Brasil, o UFC chega em Vancouver, no Canadá, para mais uma noite de muita ação no próximo sábado (18). A luta principal do Fight Night será entre o holandês Reinier de Ridder e o norte-americano Brendan Allen, que substitui Anthony Hernandez. O card preliminar está agendado para às 17h (de Brasília), seguido do principal, às 20h.
Além da disputa entre o 4º e 9º colocados do peso-médio, o evento contará ainda participação de cinco lutadores brasileiros: Bruno "Bulldog" Silva, Djorden Santos, Stephanie Luciano, Ravena Oliveira e Tainara Lisboa. Todos os combates do Brasil estão no card preliminar.
De Ridder x Allen: luta principal do UFC Vancouver
De Ridder entra no octógono após conquistar três vitórias consecutivas em 2025. O último triunfo do holandês foi contra o ex-campeão Robert Whittaker, em julho deste ano. O peso-médio mantém um cartel perfeito de quatro vitórias desde que ingressou no UFC, tendo superado nomes como Bo Nickal e Kevin Holland.
Allen, por sua vez, retorna de uma vitória sobre Marvin Vettori em julho, no UFC 318, em combate que recebeu o prêmio de Luta da Noite. O americano, faixa-preta de jiu-jítsu, venceu oito de seus últimos dez combates na organização. O lutador ocupa a segunda posição entre os atletas com maior número de finalizações na história da categoria até 84 kg, demonstrando sua capacidade de encerrar lutas antes do tempo regulamentar.
Uma nova vitória pode aproximar De Ridder de uma disputa de cinturão contra o atual campeão Khamzat Chimaev ao fortalecer sua posição na divisão dos médios. Vale destacar que o holandês é o quarto do ranking do UFC na categoria.
Onde assistir ao evento
A temporada de 2025 do UFC está com transmissão exclusiva no streaming UFC Fight Pass em todo território brasileiro. Pela plataforma, é possível acompanhar as lutas e entrevistas que acontecem após o combate.
Veja o card completo do UFC Vancouver
Card Principal - 20h
Peso-médio (até 83,9 Kg): Reinier de Ridder x Brendan Allen
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Kevin Holland x Mike Malott
Peso-galo (até 61,2 Kg): Marlon Vera x Aiemann Zahabi
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Manon Fiorot x Jasmine Jasudavicius
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Gibson x Aoriqileng
Peso-leve (até 70,3 Kg): Kyle Nelson x Matt Frevola
Card Preliminar - 17h
Peso-galo (até 61,2 Kg): Charles Jourdain x Davey Grant
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Bruno "Bulldog" Silva x Hyun Sung Park
Peso-médio (até 83,9 Kg): Danny Barlow x Djorden Santos
Peso-leve (até 70,3 Kg): Kyle Prepolec x Drew Dober
Peso-palha (até 52,1 Kg): Stephanie Luciano x Ravena Oliveira
Peso-médio (até 83,9 Kg): Azamat Bekoev x Yousri Belgaroui
Peso-galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden x Tainara Lisboa
