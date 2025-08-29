Após sete temporadas na Europa, Arthur está de volta ao Grêmio. Em sua entrevista coletiva de apresentação, no início da tarde desta sexta-feira (29), na Arena do Grêmio, o volante de 29 anos foi questionado pela reportagem do Lance! sobre sua evolução dentro de campo após esse período no futebol europeu.

Barcelona e Espanha: ‘futebol muito mais técnico’

Arthur destacou as diferentes escolas de futebol com as quais aprendeu. A começar pelo Barcelona, em que atuou por duas temporadas, de 2018 a 2020.

— Logo quando eu saí do Brasil, fui para a Europa, Barcelona, um estilo diferente, um estilo de toques entrelinhas, combinações rápidas no meio do campo. Era um futebol muito mais técnico. Tive a grande sorte de me adaptar muito rápido, graças aos meus companheiros que me ajudaram nessa transição, quando cheguei — agradeceu.

Juventus e Itália: ‘futebol muito mais tático’

Em 2020, Arthur foi vendido pelo Barcelona para a Juventus, com a qual tem vínculo até hoje. Além de dois anos consecutivos na Velha Senhora, o volante também jogou na Itália pela Fiorentina, na temporada 2023/2024.

— É um futebol muito mais tático. Taticamente evoluí muito, defensivamente também, porque sempre tive uma característica muito forte em ter uma boa técnica, de jogar com a bola. Não era uma das maiores qualidades, mas foi aí também que tive pessoas que me ajudaram, me mostraram o caminho. Obviamente, com humildade, aceitei a crítica e trabalhei — frisou.

Liverpool e Inglaterra: ‘muito mais intensidade’

Embora só tenha jogado uma partida com o time principal, Arthur ainda teve um ano no Liverpool, de Jürgen Klopp, na temporada 2022/2023. O período no futebol inglês trouxe outros aprendizados.

— É um jogo muito mais de transição, esse box-to-box que as pessoas falam, com muito mais intensidade. Me preparei muito fisicamente. Aprendi muito extracampo, nessa performance, para você chegar dentro de campo e estar muito bem fisicamente. Ali é um futebol onde te exige muito isso — ressaltou.

Arthur se disse um jogador “muito mais completo” após todas essas experiências. O volante, espera, agora, utilizá-las para ajudar o clube que o revelou.