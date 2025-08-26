Casa cheia: ingressos para Flamengo x Grêmio estão esgotados

Os ingressos para o confronto entre Flamengo e Grêmio no Maracanã estão esgotados! As equipes entram em campo no domingo (31), às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o apoio massivo da torcida rubro-negra, o time de Filipe Luís vai em busca de mais uma vitória para seguir com vantagem na liderança do torneio.

Triunfo com superioridade confirma: Flamengo está no caminho certo dos títulos

No total, mais de 60 mil ingressos foram colocados à disposição dos torcedores para o jogo deste domingo. A expectativa é que, contando gratuidades, cerca de 65 mil pessoas estejam no Maracanã.

O ingresso mais barato para o jogo entre Flamengo e Grêmio foi destinado ao Setor Sul, pelo valor de R$ 80 (inteira). O mais caro foi para o Maracanã Mais, por R$ 500. Em resumo, os ingressos foram esgotados com cinco dias de antecedência para o confronto.

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Flamengo levou mais de 60 mil torcedores para jogo na noite de segunda-feira

O último jogo do Flamengo no Maracanã foi o triunfo histórico por 8 a 0 contra o Vitória. Apesar do dia e horário incomuns(segunda-feira, 21h), 60.642 torcedores estiveram no estádio carioca para empurrar o time em busca dos três pontos.

Na classificação, o Flamengo lidera com 46 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras com 42, com um ponto de vantagem para o terceiro colocado Cruzeiro.

