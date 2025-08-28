Se não poderá contar com Balbuena e Riquelme, lesionados, e Alex Santana, suspenso, Mano Menezes ganhará cinco opções para o jogo do Grêmio contra o Flamengo, domingo (31), às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. João Pedro, Luis Eduardo, Dodi, Gabriel Mec e Carlos Vinícius estão à disposição do treinador gremista.

O lateral direito João Pedro está recuperado de fratura no maléolo medial do tornozelo esquerdo e treina normalmente há mais de duas semanas. O camisa 18 só não foi relacionado, ainda, por precaução. Se viajar para o Rio de Janeiro, fica como alternativa para Marcos Rocha no banco de reservas.

O zagueiro Luis Eduardo e o meia-atacante Gabriel Mec treinam, nesta semana, com o elenco principal, após servirem à Seleção Brasileira Sub-17, que se prepara para a Copa do Mundo, em amistosos contra a Costa Rica, em Santa Catarina. Ambos foram titulares nas goleadas brasileiras, por 4 a 0 e 7 a 1.

Dodi e Carlos Vinícius retornam após cumprirem suspensão

Por fim, o volante Dodi e o centroavante Carlos Vinícius retornam de suspensão. Eles foram expulsos na vitória, de virada, por 3 a 1, sobre o Atlético-MG, no dia 17, na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG, e desfalcaram o Grêmio no empate em 0 a 0 com o Ceará, no último sábado (23), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS.

Dodi deve retomar a titularidade no lugar de Alex Santana e formar trio de meio-campo com Cuéllar e Edenilson. Já Carlos Vinícius fica, possivelmente, como opção para Braitwhaite no banco de reservas — ainda que o centroavante dinamarquês tenha saído de campo vaiado no empate com o Ceará.