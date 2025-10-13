Torcedores do Real Madrid são sinceros sobre situação de Endrick: ‘Para sempre’

Nos dias atuais, é comum que as pessoas tenham opiniões sobre praticamente qualquer assunto — e a situação de Endrick no Real Madrid não foge à regra, especialmente entre os torcedores espanhóis. Diante disso, o jornal "As" decidiu inovar: criou em seu site um canal de comunicação dedicado a ouvir os leitores e promover o debate sobre o futuro do jovem jogador no clube merengue.

A medida foi realizada ainda no domingo (12) e já reúne diversos comentários sobre a utilização do brasileiros nesta temporada pelo Real. Entre os temas discutidos, estão a diferença entre expectativa e realidade desde sua contratação — ele está em sua segunda temporada no clube —, além da forte concorrência no setor ofensivo do elenco merengue. Abaixo, o Lance! selecionou alguns dos principais comentários publicados pelos leitores:

Tradução: Sinceramente, ele não tem qualidade suficiente para este Real Madrid (não é o único).

Tradução: Se eu fosse ele, sairia em janeiro, mas para sempre. Ele não terá tempo de jogo suficiente no Real Madrid nos próximos anos, devido à juventude de Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim e Mastantuono.

Tradução: Ele deveria ir para o Getafe e ser um goleador, estável e tranquilo. Vai ser um jogador muito importante. Falta-lhe alguma altura, mas compensa muito bem com físico e velocidade. Tem um futuro brilhante, um diamante.

Tradução: Endrick é o Mastantuono da temporada passada, mas com muito mais mérito. Ele teve mais mérito no Palmeiras, e ainda mais mérito nos poucos minutos que jogou na temporada passada. Por que ele deveria sair? Vini ou Rodrygo foram titulares em sua segunda temporada?

Tradução: Xabi está errado sobre Endrick, ele é melhor que algumas figuras, dê uma chance a ele e você verá.

Endrick tornou-se um caso à parte em Madri. O brasileiro é o único jogador de linha do elenco, apto fisicamente, que ainda não atuou sequer um minuto desde a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico. Sem estrear nesta temporada, o jovem não entra em campo desde 18 de maio, quando participou da partida contra o Sevilla, válida pela última rodada da La Liga 2024/25.

Desde sua chegada ao clube, a trajetória de Endrick tem sido marcada por mais presenças no banco de reservas do que minutos efetivos em campo. Ainda sob a gestão de Carlo Ancelotti, o camisa 16 teve participações esporádicas, com destaque para a Copa do Rei, competição na qual foi o principal nome da equipe: foram cinco gols em seis jogos. No entanto, a mudança de temporada e de técnico parece ter agravado sua situação.

Endrick sofreu uma lesão na coxa em sua última exibição e desde então não voltou a atuar. Às vésperas do Mundial de Clubes, teve um agravamento no músculo posterior da coxa direita e foi cortado do torneio, o primeiro disputado sob a direção de Alonso. Embora a recuperação tenha sido avaliada positivamente pela equipe médica, ele permanece fora dos planos imediatos do treinador.

