Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (14/10/2025)
Veja os jogos televisionados desta terça-feira (14)
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (14), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série B do Brasileirão, Eliminatórias e o amistoso do Brasil contra o Japão.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 14 de outubro de 2025)
Brasileirão Série B
Chapecoense x Botafogo-SP – 19h30 – Disney+
Paysandu x Remo – 19h30 – Disney+
Athletico-PR x Avaí – 21h30 – Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Amistoso
Japão x Brasil – 7h30 – Globo, ge tv e Sportv
Noruega x Nova Zelândia – 13h – Sportv 2
Albânia x Jordânia – 14h – Disney+
Colômbia x Canadá – 21h – Canal GOAT
➡️Clique para assistir no Sportv
Eliminatórias Europeias
Andorra x Sérvia – 15h45 – Disney+
Espanha x Bulgária – 15h45 – ESPN e Disney+
Irlanda x Armênia – 15h45 – Disney+
Itália x Israel – 15h45 – Disney+
Letônia x Inglaterra – 15h45 – Sportv 2
Portugal x Hungria – 15h45 – Sportv
Turquia x Geórgia – 15h45 – ESPN 4 e Disney+
Eliminatórias Africanas
Seicheles x Gâmbia – 10h – FIFA+
África do Sul x Ruanda – 13h – FIFA+
Argélia x Uganda – 13h – FIFA+
Guiné x Botsuana – 13h – FIFA+
Nigéria x Benin – 13h – CazéTV e FIFA+
Somália x Moçambique – 13h – FIFA+
Costa do Marfim x Quênia – 16h – FIFA+
Gabão x Burundi – 16h – CazéTV e FIFA+
Marrocos x República do Congo – 16h – FIFA+
República Democrática do Congo x Sudão – 16h – FIFA+
Senegal x Mauritânia – 16h – FIFA+
Eliminatórias Asiáticas
Catar x Emirados Árabes Unidos – 14h – Disney+
Arábia Saudita x Iraque – 15h45 – ESPN 2 e Disney+
Eliminatórias da Concacaf
Curaçao x Trinidad e Tobago – 20h – Canal GOAT
Jamaica x Bermuda – 21h – Canal GOAT
Panamá x Suriname – 22h – Canal GOAT
El Salvador x Guatemala – 23h – Canal GOAT
Eliminatórias da Eurocopa sub-19
Luxemburgo sub-19 x Eslovênia sub-19 – 7h – FIFA+
Alemanha sub-19 x Noruega sub-19 – 12h – FIFA+
Eliminatórias da Eurocopa sub-17
Moldávia sub-17 x Bielorrússia sub-17 – 10h – FIFA+
Noruega sub-17 x Bélgica sub-17 – 10h – FIFA+
Eliminatórias da Eurocopa sub-21
Irlanda do Norte sub-21 x Alemanha sub-21 – 13h30 – FIFA+
Copa dos Campeões da Concacaf feminina
Alajuelense (F) x Chorrillo (F) – 22h – Disney+
