imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (14/10/2025)

Veja os jogos televisionados desta terça-feira (14)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/10/2025
05:00
Ataque da Seleção Brasileira Brasil x Coreia do Sul amistoso
imagem cameraJogadores da Seleção Brasileira comemoram gol contra a Coreia do Sul (Foto: @rafaelribeirorio / CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (14), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série B do Brasileirão, Eliminatórias e o amistoso do Brasil contra o Japão.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 14 de outubro de 2025)

Brasileirão Série B

Chapecoense x Botafogo-SP – 19h30 – Disney+
Paysandu x Remo – 19h30 – Disney+
Athletico-PR x Avaí – 21h30 – Disney+

Amistoso

Japão x Brasil – 7h30 – Globo, ge tv e Sportv
Noruega x Nova Zelândia – 13h – Sportv 2
Albânia x Jordânia – 14h – Disney+
Colômbia x Canadá – 21h – Canal GOAT

Eliminatórias Europeias

Andorra x Sérvia – 15h45 – Disney+
Espanha x Bulgária – 15h45 – ESPN e Disney+
Irlanda x Armênia – 15h45 – Disney+
Itália x Israel – 15h45 – Disney+
Letônia x Inglaterra – 15h45 – Sportv 2
Portugal x Hungria – 15h45 – Sportv
Turquia x Geórgia – 15h45 – ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje: a Espanha enfrenta a Bulgária pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Jose Jordan / AFP)
Eliminatórias Africanas

Seicheles x Gâmbia – 10h – FIFA+
África do Sul x Ruanda – 13h – FIFA+
Argélia x Uganda – 13h – FIFA+
Guiné x Botsuana – 13h – FIFA+
Nigéria x Benin – 13h – CazéTV e FIFA+
Somália x Moçambique – 13h – FIFA+
Costa do Marfim x Quênia – 16h – FIFA+
Gabão x Burundi – 16h – CazéTV e FIFA+
Marrocos x República do Congo – 16h – FIFA+
República Democrática do Congo x Sudão – 16h – FIFA+
Senegal x Mauritânia – 16h – FIFA+

Eliminatórias Asiáticas

Catar x Emirados Árabes Unidos – 14h – Disney+
Arábia Saudita x Iraque – 15h45 – ESPN 2 e Disney+

Eliminatórias da Concacaf

Curaçao x Trinidad e Tobago – 20h – Canal GOAT
Jamaica x Bermuda – 21h – Canal GOAT
Panamá x Suriname – 22h – Canal GOAT
El Salvador x Guatemala – 23h – Canal GOAT

Eliminatórias da Eurocopa sub-19

Luxemburgo sub-19 x Eslovênia sub-19 – 7h – FIFA+
Alemanha sub-19 x Noruega sub-19 – 12h – FIFA+

Eliminatórias da Eurocopa sub-17

Moldávia sub-17 x Bielorrússia sub-17 – 10h – FIFA+
Noruega sub-17 x Bélgica sub-17 – 10h – FIFA+

Eliminatórias da Eurocopa sub-21

Irlanda do Norte sub-21 x Alemanha sub-21 – 13h30 – FIFA+

Copa dos Campeões da Concacaf feminina

Alajuelense (F) x Chorrillo (F) – 22h – Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

