Flamengo x Grêmio: estreia da Betano no uniforme terá mosaicos e show no Maracanã

A partida entre Flamengo e Grêmio contará com a estreia da Betano, nova patrocinadora máster do time carioca, no uniforme rubro-negro. Para o jogo no domingo (31), às 16h (de Brasília), no Maracanã, a empresa do ramo de apostas esportivas prepara uma série de ativações especiais, com mosaicos na entrada da equipe em campo e show no intervalo.

A interação com os torcedores começará logo na entrada ao estádio. A loja oficial do Flamengo e os quioesques estarão abastecidos com as camisas rubro-negras à venda. No Setor Norte terá máquinas para os flamenguistas atualizarem os "mantos" com a marca da Betano. Os dois mil primeiros rubro-negros que participarem da campanha receberão um brinde especial.

Mosaicos

Flamengo e Betano preparam dois mosaicos 3D para esse confronto no Maracanã. Nos Setores Norte e Sul, as duas camisas do time carioca (rubro-negra e branca) serão expostas. Além disso, no Setor Leste, 20 mil escudos do Flamengo serão distribuídos. A ideia é criar uma atmosfera no estádio, principalmente na entrada das equipes em campo.

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Show no intervalo

Durante o intervalo do confronto entre Flamengo e Grêmio, renomados cantores rubro-negros realizarão um show. Além disso, a Betano prepara a ação "Betano em campo", que contará com seis torcedores que assistirão ao jogo dentro do campo.

Desafios interativos

Torcedores poderão participar de desafios de passe, embaixadinha e golzinho. As ações ocorrerão nos corredores e espaços de acesso do Maracanã.

- O Flamengo tem uma relação única com o seu torcedor, especialmente nos jogos no Maracanã. A partir da parceria com a Betano, vamos intensificar essa sinergia entre clube e torcida. Agora fazemos parte disso e queremos que a experiência dos rubro-negros seja muito especial. O primeiro grande exemplo será já no domingo, pelo Brasileirão Betano - disse Guilherme Figueiredo, diretor comercial da Betano no Brasil.

Contrato da Betano com o Flamengo

O contrato da Betano com o Flamengo vai até o final de 2028. Ao todo, o clube carioca receberá cerca de R$ 900 milhões. A marca estará presente no principal espaço da camisa do Fla, além dos uniformes de treino. A empresa também estará presente no Time Flamengo (esportes olímpicos) e na equipe feminina de vôlei (Sesc Flamengo). Os valores também são divididos por esporte, como detalhado abaixo.

