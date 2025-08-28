menu hamburguer
Flamengo x Grêmio: estreia da Betano no uniforme terá mosaicos e show no Maracanã

Equipes se enfrentam no domingo, às 16h, no Maracanã

Bap mostra aplicação da logo da Betano no uniforme do Flamengo
imagem cameraBap mostra aplicação da logo da Betano no uniforme do Flamengo (Foto: Reprodução)
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/08/2025
14:22
Atualizado há 1 minutos
A partida entre Flamengo e Grêmio contará com a estreia da Betano, nova patrocinadora máster do time carioca, no uniforme rubro-negro. Para o jogo no domingo (31), às 16h (de Brasília), no Maracanã, a empresa do ramo de apostas esportivas prepara uma série de ativações especiais, com mosaicos na entrada da equipe em campo e show no intervalo.

A interação com os torcedores começará logo na entrada ao estádio. A loja oficial do Flamengo e os quioesques estarão abastecidos com as camisas rubro-negras à venda. No Setor Norte terá máquinas para os flamenguistas atualizarem os "mantos" com a marca da Betano. Os dois mil primeiros rubro-negros que participarem da campanha receberão um brinde especial.

Mosaicos

Flamengo e Betano preparam dois mosaicos 3D para esse confronto no Maracanã. Nos Setores Norte e Sul, as duas camisas do time carioca (rubro-negra e branca) serão expostas. Além disso, no Setor Leste, 20 mil escudos do Flamengo serão distribuídos. A ideia é criar uma atmosfera no estádio, principalmente na entrada das equipes em campo.

Torcida Flamengo Maracanã
Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Show no intervalo

Durante o intervalo do confronto entre Flamengo e Grêmio, renomados cantores rubro-negros realizarão um show. Além disso, a Betano prepara a ação "Betano em campo", que contará com seis torcedores que assistirão ao jogo dentro do campo.

Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Desafios interativos

Torcedores poderão participar de desafios de passe, embaixadinha e golzinho. As ações ocorrerão nos corredores e espaços de acesso do Maracanã.

- O Flamengo tem uma relação única com o seu torcedor, especialmente nos jogos no Maracanã. A partir da parceria com a Betano, vamos intensificar essa sinergia entre clube e torcida. Agora fazemos parte disso e queremos que a experiência dos rubro-negros seja muito especial. O primeiro grande exemplo será já no domingo, pelo Brasileirão Betano - disse Guilherme Figueiredo, diretor comercial da Betano no Brasil.

Contrato da Betano com o Flamengo

O contrato da Betano com o Flamengo vai até o final de 2028. Ao todo, o clube carioca receberá cerca de R$ 900 milhões. A marca estará presente no principal espaço da camisa do Fla, além dos uniformes de treino. A empresa também estará presente no Time Flamengo (esportes olímpicos) e na equipe feminina de vôlei (Sesc Flamengo). Os valores também são divididos por esporte, como detalhado abaixo.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

