menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Flamengo x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações da final do Brasileirão Fem. Sub-20

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (8), às 21h

Flamengo e Botafogo disputam a final do Brasileirão Feminino Sub-20
imagem cameraFlamengo e Botafogo disputam a final do Brasileirão Feminino Sub-20
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/09/2025
08:10
  • Matéria
  • Mais Notícias

Flamengo e Botafogo duelam nesta segunda-feira (8),às 21h, pelo título do Brasileirão Feminino Sub-20. A final será disputada em jogo único no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida será transmitida pelo Sportv e TV Brasil.

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

Escudo do Flamengo - Onde Assistir
FLA
Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
FINAL
BRASILEIRÃO FEMININO SUB-20
Data e Hora
Segunda-feira, 8 de setembro, às 21h
Local
Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro
Árbitro
Rejane Caetano da Silva
Assistentes
Fabrini Bevilaqua Costa e Fernanda Nandrea Gomes Antunes
Var
Charly Wendy Straub Deretti
Onde assistir

Os times disputam a final pela segunda vez consecutiva. Em 2024, o Rubro-Negro goleou o rival por 7 a 0 e conquistou a taça pela primeira vez. E o histórico de decisões entre os rivais aumenta a cada temporada. Em 2023, se enfrentaram Copinha Feminina, em que o Fla foi campeão, e pela Copa Rio Feminina, cujo campeão foi o Glorioso.

Ingressos para o jogo

O Flamengo anunciou a entrada gratuita para a partida, que vale também para os torcedores do Botafogo que quiserem comparecer. No entanto, a torcida alvinegra terá uma carga de ingressos reduzida por conta da capacidade do setor visitante. Dessa maneira, a distribuição será feita no estádio por ordem de chegada, no portão 3A.

continua após a publicidade

Retrospecto de finais entre Botafogo e Flamengo:

  • Copa Rio Feminina Sub-20 2023: Flamengo 1 (1) x (3) 1 Botafogo
  • Copinha Feminina 2023: Flamengo 2 x 0 Botafogo
  • Copa Rio Feminina Sub-20 2024: Botafogo 3 x 0 Flamengo / Flamengo 2 x 1 Botafogo
  • Brasileirão Feminino Sub-20 2024: Flamengo 7 x 0 Botafogo

Caminho de Flamengo e Botafogo até a final

Flamengo

No Grupo A com Fluminense, Heips-RJ e Mixto-MT, o Flamengo teve uma das melhores campanhas da primeira fase, vencendo os seis jogos, marcando 40 gols e sofrendo apenas um. A maior goleada aplicada pelo Fla foi 18 a 0 sobre o time mato-grossense.

Nos clássicos contra o Tricolor, a artilheira do time, Brendha, marcou duas vezes. Decidiu a vitória por 1 a 0 na terceira rodada e, na quarta, deu números finais depois de Leane abrir o caminho para a vitória rubro-negra por 2 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Artilheira do Brasileirão Feminino sub-20, Brendha comemora mais uma final pelo Flamengo

Nas quartas de final, empatou sem gols com o Fortaleza no jogo de ida, mas venceu por 4 a 0 na volta. Assim, avançou à final de forma invicta, tendo apenas um empate e um gol sofrido, contra 44 feitos e sete vitórias.

Nas semifinais, derrotou o Corinthians nos dois jogos. O primeiro por 1 a 0, em São Paulo, com gol de Brendha, e o segundo por 3 a 0, no Rio de Janeiro. A camisa 9 abriu o placar e Kaylane e Alice ampliaram.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Botafogo

Botafogo terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento no Brasileirão Feminino Sub-20. No Grupo B com Bragantino, Sport e Independente, marcou 20 gols e não sofreu nenhum.

Nas quartas de final, eliminou o Santos nos pênaltis por empatar no placara agregado. As Sereinhas da Vila venceram a ida por 3 a 1 em casa, mas perderam por 2 a 0 fora. Nas penalidades, as cariocas venceram por 5 a 3.

Na semifinal, as Gloriosas derrotaram o Internacional com 5 a 2 no placara agregado. As cariocas venceram por 3 a 0 na partida de ida, no Nilton Santos, com Rhaissa (duas vezes) e Thaynara. A boa vantagem se manteve na volta, disputada em Porto Alegre e o empate em 2 a 2 colocou o Botafogo na final.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Botafogo Flamengo Brasileirão sub-20 Feminino
Flamengo celebra título do Brasileirão sub-20 Feminino 2024 sobre o Botafogo (Foto: Nayra Halm / Staff Images Woman / CBF)

✅Confira arbitragem e onde assistir Flamengo x Botafogo

FLAMENGO X BOTAFOGO
FINAL - BRASILEIRÃO FEMININO SUB-20

📆 Data e horário: Segunda-feira, 8 de setembro, às 21h;
📍 Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro;
📺 Onde assistir Flamengo x Botafogo: Sportv e TV Brasil;
🟨 Árbitro: Rejane Caetano da Silva (RJ);
🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);
🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Prováveis escalações

FLAMENGO (Técnico: Filipe Torres): Bibi, Bruna, Sofia, Carol Martins, Duda Cerqueira, Isabela, Kaylane, Nicoli, Brendha, Anna Luiza e Leane.

BOTAFOGO (Técnico: Alex Alves): Sarah, Paola,Grazy, Thaynara, Kerlly, Nayara, Bebê, Cabral, Analu, Bya, Rebeca.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias