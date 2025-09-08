Flamengo x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações da final do Brasileirão Fem. Sub-20
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (8), às 21h
Flamengo e Botafogo duelam nesta segunda-feira (8),às 21h, pelo título do Brasileirão Feminino Sub-20. A final será disputada em jogo único no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida será transmitida pelo Sportv e TV Brasil.
Ficha do jogo
Os times disputam a final pela segunda vez consecutiva. Em 2024, o Rubro-Negro goleou o rival por 7 a 0 e conquistou a taça pela primeira vez. E o histórico de decisões entre os rivais aumenta a cada temporada. Em 2023, se enfrentaram Copinha Feminina, em que o Fla foi campeão, e pela Copa Rio Feminina, cujo campeão foi o Glorioso.
Ingressos para o jogo
O Flamengo anunciou a entrada gratuita para a partida, que vale também para os torcedores do Botafogo que quiserem comparecer. No entanto, a torcida alvinegra terá uma carga de ingressos reduzida por conta da capacidade do setor visitante. Dessa maneira, a distribuição será feita no estádio por ordem de chegada, no portão 3A.
Retrospecto de finais entre Botafogo e Flamengo:
- Copa Rio Feminina Sub-20 2023: Flamengo 1 (1) x (3) 1 Botafogo
- Copinha Feminina 2023: Flamengo 2 x 0 Botafogo
- Copa Rio Feminina Sub-20 2024: Botafogo 3 x 0 Flamengo / Flamengo 2 x 1 Botafogo
- Brasileirão Feminino Sub-20 2024: Flamengo 7 x 0 Botafogo
Caminho de Flamengo e Botafogo até a final
Flamengo
No Grupo A com Fluminense, Heips-RJ e Mixto-MT, o Flamengo teve uma das melhores campanhas da primeira fase, vencendo os seis jogos, marcando 40 gols e sofrendo apenas um. A maior goleada aplicada pelo Fla foi 18 a 0 sobre o time mato-grossense.
Nos clássicos contra o Tricolor, a artilheira do time, Brendha, marcou duas vezes. Decidiu a vitória por 1 a 0 na terceira rodada e, na quarta, deu números finais depois de Leane abrir o caminho para a vitória rubro-negra por 2 a 0.
Nas quartas de final, empatou sem gols com o Fortaleza no jogo de ida, mas venceu por 4 a 0 na volta. Assim, avançou à final de forma invicta, tendo apenas um empate e um gol sofrido, contra 44 feitos e sete vitórias.
Nas semifinais, derrotou o Corinthians nos dois jogos. O primeiro por 1 a 0, em São Paulo, com gol de Brendha, e o segundo por 3 a 0, no Rio de Janeiro. A camisa 9 abriu o placar e Kaylane e Alice ampliaram.
Botafogo
O Botafogo terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento no Brasileirão Feminino Sub-20. No Grupo B com Bragantino, Sport e Independente, marcou 20 gols e não sofreu nenhum.
Nas quartas de final, eliminou o Santos nos pênaltis por empatar no placara agregado. As Sereinhas da Vila venceram a ida por 3 a 1 em casa, mas perderam por 2 a 0 fora. Nas penalidades, as cariocas venceram por 5 a 3.
Na semifinal, as Gloriosas derrotaram o Internacional com 5 a 2 no placara agregado. As cariocas venceram por 3 a 0 na partida de ida, no Nilton Santos, com Rhaissa (duas vezes) e Thaynara. A boa vantagem se manteve na volta, disputada em Porto Alegre e o empate em 2 a 2 colocou o Botafogo na final.
✅Confira arbitragem e onde assistir Flamengo x Botafogo
FLAMENGO X BOTAFOGO
FINAL - BRASILEIRÃO FEMININO SUB-20
📆 Data e horário: Segunda-feira, 8 de setembro, às 21h;
📍 Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro;
📺 Onde assistir Flamengo x Botafogo: Sportv e TV Brasil;
🟨 Árbitro: Rejane Caetano da Silva (RJ);
🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);
🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
Prováveis escalações
FLAMENGO (Técnico: Filipe Torres): Bibi, Bruna, Sofia, Carol Martins, Duda Cerqueira, Isabela, Kaylane, Nicoli, Brendha, Anna Luiza e Leane.
BOTAFOGO (Técnico: Alex Alves): Sarah, Paola,Grazy, Thaynara, Kerlly, Nayara, Bebê, Cabral, Analu, Bya, Rebeca.
