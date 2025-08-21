Flamengo vence o Corinthians e é finalista do Brasileirão Feminino Sub-20

Com duas vitórias e um placar agregado de 3 a 0, o Flamengo derrotou o Corinthians e está na final do Brasileirão Feminino Sub-20. No estádio Luso Brasileiro, na noite desta quinta-feira (21), o Rubro-Negro venceu por 3 a 0, com gols de Brendha, Kaylane e Alice

continua após a publicidade

O adversário na final será o rival Botafogo, reeditando a final de 2024, em que o Fla venceu por 7 a 0. O título será decidido em jogo único e está previsto para 28 de agosto.

Como foi Flamengo x Corinthians

Os 10 minutos iniciais de jogo foram mornos. O Corinthians insistiu em ligações diretas com o ataque, mas os lançamentos foram fortes demais e ficaram nas mãos de Bibi. A primeira chance de perigo nasceu em bola trabalhada pelo Corinthians e finalização de Gaby Tomé, que tinha endereço, mas a defesa cortou para escanteio antes que chegasse ao gol.

continua após a publicidade

As linhas altas das Brabinhas dificultaram a criação adversária e a maioria das jogadas parou no meio de campo, com boas antecipações da zagueira Duda Mineira. No entanto, o Flamengo se aproveitou do espaço deixado nas costas e de um momento de desatenção da defesa para abrir o placar. Do campo de defesa, Carol Martins lançou para Brendha, que avançou sozinha e marcou seu nono gol na competição.

Mesmo com dois de vantagem no agregado, as Meninas da Gávea seguiram pressionando e quase ampliaram nos lances seguintes: primeiro em finalização de Leane, para fora, e depois a camisa 11 apareceu na segunda trave para pegar de primeira o cruzamento de Kaylane, mas também errou o alvo. O Corinthians tentou responder com Manu Olivan. A atacante passou pela marcação, foi à linha de fundo e cruzou. A bola bateu nas mãos da marcadora do Flamengo, mas a arbitragem deixou o jogo seguir.

continua após a publicidade

Na volta do intervalo, antes mesmo que o relógio completasse um minuto, o Flamengo ampliou o placar com um belo gol de Kaylane. O Corinthians saiu jogando errado e a camisa 7 recuperou a bola no meio de campo. Viu Rillary adiantada e arriscou de longe, encobrindo a goleira corinthiana.

As Brabinhas chegaram com perigo no lance seguinte, em cabeçada de Duda Mineira, mas Bibi fez grande defesa. Aos 12, tiveram nova chance em jogada trabalhada de pé em pé para o arremate Manu Teixeira, mas a atacante estava em posição de impedimento.

Aos 27, Manu Olivan fez grande jogada com Rafa Costa. A camisa 20 invadiu a área, limpou a marcação e na hora de finalizar, a marcação prensou o chute, deixando a bola tranquila para a arqueira rubro-negra encaixar.

Precisando do resultado, o Corinthians se lançou ao ataque, mas não sem levar perigo ao gol flamenguista. Aproveitando-se de novo dos espaços deixados, Duda Cerqueira puxou o contra-ataque, ligando com Maria Fernanda, que arrastou e bateu no cantinho para a boa defesa de Rillary. Aos 40, para matar de vez o jogo, Dudinha chutou a bola para longe da defesa e acabou lançando Alice, que venceu a marcação na velocidade e marcou o terceiro do Flamengo.

Caminho até a final

No Grupo A com Fluminense, Heips-RJ e Mixto-MT, o Flamengo teve uma das melhores campanhas da primeira fase, vencendo os seis jogos, marcando 40 gols e sofrendo apenas um. A maior goleada aplicada pelo Fla foi 18 a 0 sobre o time mato-grossense.

Nos clássicos contra o Tricolor, a artilheira do time, Brendha, marcou duas vezes. Decidiu a vitória por 1 a 0 na terceira rodada e, na quarta, deu números finais depois de Leane abrir o caminho para a vitória rubro-negra por 2 a 0. A atacante tem oito gols na competição, um a menos que Milena, do Grêmio, que já está eliminado.

Nas quartas de final, empatou sem gols com o Fortaleza no jogo de ida, mas venceu por 4 a 0 na volta. Assim, avançou à final de forma invicta, tendo apenas um empate e um gol sofrido, contra 44 feitos e sete vitórias.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Domínio no Brasileirão Feminino Sub-20

Esta é a segunda temporada em que Botafogo, Internacional, Flamengo e Corinthians foram semifinalistas da competição. No entanto, em 2024 os confrontos foram diferentes: as Gurias Coloradas enfrentaram o Rubro-Negro, enquanto as Brabinhas enfrentaram as Gloriosas. Na ocasião, ambos os cariocas se classificaram e as Meninas da Gávea venceram as rivais por 7 a 0.

Além deles, apenas outros três times chegaram à semifinal. Fluminense, Grêmio e São Paulo alcançaram a etapa decisiva do campeonato nas temporadas passadas.

Vale destacar que, desde a primeira edição do Brasileiro Feminino Sub-20, apenas quatro times fizeram final. Em 2022 e 2023, Internacional e São Paulo protagonizaram a decisão e o Colorado levou a taça nas duas ocasiões. Em 2024, Flamengo e Botafogo decidiram o título, o que se repete em 2025.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians