Dinamo Zagreb e Real Betis se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 14h45 (de Brasília), no Stadion Maksimir, na Croácia, pela 6ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (YouTube).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Dinamo joga pressionado em casa e precisa pontuar para não correr risco de eliminação precoce. Com 7 pontos e ocupando a 23ª colocação geral, os croatas tratam o duelo como decisivo, já que um tropeço pode tirá-los da zona de playoffs. A equipe vive temporada instável e busca consistência para confirmar a vaga no mata-mata.

continua após a publicidade

Ficha do jogo UTR BET 6ª rodada Europa League Data e Hora quinta-feira, 11 de dezembro, às 14h45 (de Brasília) Local Stadion Maksimir, na Croácia Árbitro Goga Kikacheishvili (GEO) Assistentes David Akhvlediani (GEO) e Davit Gabisonia (GEO) Var Peter Bankes (ING) Onde assistir CazéTV

O Betis, por outro lado, vive momento sólido e chega à Croácia defendendo invencibilidade. Em 5º lugar com 11 pontos (3 vitórias e 2 empates), o time de Manuel Pellegrini mira o G-8 para avançar diretamente às oitavas. A equipe espanhola soma ótimos números fora de casa, o que aumenta a confiança para o jogo no Maksimir.

Tudo sobre Dinamo Zagreb x Betis (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA



Dinamo Zagreb 🆚 Real Betis

6ª rodada – Europa League

📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de dezembro, às 14h45 (de Brasília)

📍 Local: Stadion Maksimir, na Croácia

👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube)

🕴️ Arbitragem: Goga Kikacheishvili (GEO)

🚩 Assistentes: David Akhvlediani (GEO) e Davit Gabisonia (GEO)

📺 VAR: Peter Bankes (ING)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Dinamo Zagreb (Técnico: Sergej Jakirović)

Nevistić; Ristovski, Theophile-Catherine, Perković e Ogiwara; Sučić e Mišić; Kaneko, Baturina e Hoxha; Petković.

🟢⚪ Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)

Rui Silva; Bellerín, Pezzella, Sokratis e Miranda; Guido Rodríguez e Marc Roca; Fornals, Isco e Ayoze Pérez; Willian José.

Dinamo Zagreb x Real Betis pela 6ª rodada da Europa League (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.