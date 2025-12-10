Dinamo Zagreb x Real Betis: onde assistir ao vivo e prováveis escalações do jogo da Europa League
Confira todas as informações do duelo
Dinamo Zagreb e Real Betis se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 14h45 (de Brasília), no Stadion Maksimir, na Croácia, pela 6ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (YouTube).
O Dinamo joga pressionado em casa e precisa pontuar para não correr risco de eliminação precoce. Com 7 pontos e ocupando a 23ª colocação geral, os croatas tratam o duelo como decisivo, já que um tropeço pode tirá-los da zona de playoffs. A equipe vive temporada instável e busca consistência para confirmar a vaga no mata-mata.
Ficha do jogo
O Betis, por outro lado, vive momento sólido e chega à Croácia defendendo invencibilidade. Em 5º lugar com 11 pontos (3 vitórias e 2 empates), o time de Manuel Pellegrini mira o G-8 para avançar diretamente às oitavas. A equipe espanhola soma ótimos números fora de casa, o que aumenta a confiança para o jogo no Maksimir.
Tudo sobre Dinamo Zagreb x Betis (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Dinamo Zagreb 🆚 Real Betis
6ª rodada – Europa League
📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de dezembro, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Stadion Maksimir, na Croácia
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube)
🕴️ Arbitragem: Goga Kikacheishvili (GEO)
🚩 Assistentes: David Akhvlediani (GEO) e Davit Gabisonia (GEO)
📺 VAR: Peter Bankes (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Dinamo Zagreb (Técnico: Sergej Jakirović)
Nevistić; Ristovski, Theophile-Catherine, Perković e Ogiwara; Sučić e Mišić; Kaneko, Baturina e Hoxha; Petković.
🟢⚪ Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)
Rui Silva; Bellerín, Pezzella, Sokratis e Miranda; Guido Rodríguez e Marc Roca; Fornals, Isco e Ayoze Pérez; Willian José.
