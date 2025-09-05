A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) divulgou, nesta sexta-feira (5), a tabela detalhada do Campeonato Carioca Feminino de 2025. A competição é realizada entre setembro e novembro.

Oito clubes disputam o título nesta temporada, com destaque para Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama.

Clubes participantes

SAF Botafogo CR Flamengo Fluminense FC Vasco da Gama SAF Viva Rio - Pérolas Negras EC Resende, SE Búzios CESC Heips

Confira tabela

1ª Rodada – 20 de setembro de 2025 (sábado, 15h)

Fluminense x Heips Flamengo x Búzios Vasco da Gama x Pérolas Negras Botafogo x EC Resende

2ª Rodada – 27 de setembro de 2025 (sábado, 15h)

Fluminense x Búzios Flamengo x Pérolas Negras Vasco da Gama x EC Resende Botafogo x Heips

3ª Rodada – 04 de outubro de 2025 (sábado, 15h)

Fluminense x Pérolas Negras Flamengo x EC Resende Vasco da Gama x Botafogo Búzios x Heips

4ª Rodada – 08 de outubro de 2025 (quarta-feira, 15h)

Fluminense x EC Resende Botafogo x Flamengo Vasco da Gama x Heips Pérolas Negras x Búzios

5ª Rodada – 11 de outubro de 2025 (sábado, 15h)

Fluminense x Botafogo Flamengo x Vasco da Gama Búzios x EC Resende Pérolas Negras x Heips

6ª Rodada – 18 de outubro de 2025 (sábado, 15h)

Vasco da Gama x Fluminense Flamengo x Heips Botafogo x Búzios EC Resende x Pérolas Negras

7ª Rodada – 25 de outubro de 2025 (sábado, 15h)

Fluminense x Flamengo Vasco da Gama x Búzios Botafogo x Pérolas Negras Heips x EC Resende

Campeões ano a ano

2020 - Botafogo

2021 - Flamengo

2022 - Botafogo

2023 - Flamengo

2024 - Flamengo

Formato

A competição será disputada em três fases: Taça Guanabara, semifinal e final. A idade mínima das atletas será de 16 anos, nascidas a partir de 2009.

A Taça Guanabara será jogada em turno único, com sete rodadas em que todas as equipes se enfrentam. Todas iniciam com zero ponto, e ao final da fase a melhor colocada será declarada campeã da Taça Guanabara. As quatro primeiras colocadas avançam para a semifinal.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate serão: maior número de vitórias, saldo de gols, gols pró, confronto direto (quando entre dois clubes), menor número de cartões amarelos e, por fim, sorteio na FERJ. Cada cartão vermelho equivale a três amarelos, e ao término da primeira fase os cartões serão zerados, exceto no caso de suspensão automática pelo terceiro amarelo.

Na semifinal, as quatro melhores equipes disputarão jogos de ida e volta em cruzamento olímpico: 1º contra 4º e 2º contra 3º. Os times que terminarem a Taça Guanabara em 1º e 2º lugares terão a vantagem do empate em pontos e saldo de gols, além do direito de escolher o mando da primeira ou segunda partida.

A final será disputada também em partidas de ida e volta entre os vencedores das semifinais. O melhor classificado na Taça Guanabara, entre os finalistas, escolherá o mando de campo da primeira ou segunda partida. Não haverá vantagem de pontos, e em caso de empate o campeão será definido pelo saldo de gols nos dois jogos. Persistindo o empate, a decisão será nos pênaltis. A vencedora da final será declarada campeã do Estadual Feminino Adulto 2025.

A classificação geral seguirá a seguinte ordem: campeã em 1º lugar, vice em 2º, derrotados das semifinais em 3º e 4º (definidos pela campanha na Taça Guanabara), e os demais clubes entre 5º e 8º lugares de acordo com sua pontuação também na fase inicial.

Mando de campo

Em relação ao mando de campo, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco serão sempre mandantes nos jogos contra os outros clubes, enquanto os demais confrontos serão definidos por sorteio. O clube mandante terá o direito de indicar o estádio, desde que aprovado pelo Departamento de Competições (DCO) da FERJ. A Federação poderá alterar datas, locais e horários em função de transmissões ou força maior.

No aspecto financeiro, as partidas serão preferencialmente sem venda de ingressos, com acesso controlado pelo clube mandante. Em caso de venda, devem ser cumpridas todas as exigências da legislação. O não pagamento de despesas como taxas de arbitragem e delegados acarretará suspensão da equipe e derrota por WO (3x0). Se ocorrerem duas suspensões consecutivas ou três alternadas, o clube será automaticamente excluído da competição.

Vagas para o Brasileirão Feminino

A equipe campeã garantirá vaga no Campeonato Brasileiro Feminino A3 2026, salvo se já estiver classificada para o A1 ou A2, caso em que a vaga passará ao vice ou ao próximo colocado. Além disso, as duas melhores equipes fora do grupo dos quatro grandes (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco) se classificarão para a Copa Rio Feminino Adulto 2026.