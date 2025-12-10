Osasco e Scandicci no Mundial de Clubes de Vôlei: veja horário e onde assistir
Equipes se enfrentam pela segunda rodada da competição
O Osasco segue para seu próximo desafio no Mundial de Clubes de Vôlei. Nesta quarta-feira (10), pela segunda rodada da fase de grupos, a equipe enfrenta o italiano Scandicci, a partir das 20h30 (horário de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming).
O duelo vale a liderança do Grupo A, já que as duas equipes estão invictas até o momento. Enquanto o Osasco estreou com vitória sobre o Alianza Lima, do Peru, o Scandicci superou o Zhetysu, do Cazaquistão, na estreia. Vice-campeão da Champions, a equipe italiana é um dos principais destaques no cenário mundial, e conta com a craque Antropova, carrasca da seleção brasileira na final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) de 2025.
Atual campeão da Superliga, o Osasco retorna ao Mundial de Clubes como anfitrião, em busca de seu segundo título na competição, após a conquista em 2012. A líbero e capitã Camila Brait, única jogadora remanescente do elenco da época, reconheceu o desafio no caminho até a taça.
— Em um Mundial, você tem uma certeza: de que não será fácil. Não esperamos nenhum jogo fácil. Porém, estamos confiantes na força e união do grupo para lutar ponto a ponto pelas vitórias - projetou.
Confira os detalhes do jogo entre Osasco e Scandicci
✅Ficha técnica
Mundial de Clubes
Osasco x Scandicci
📆 Data e hora: Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Cazé TV e Volleyball World TV (VBTV).
