menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Osasco e Scandicci no Mundial de Clubes de Vôlei: veja horário e onde assistir

Equipes se enfrentam pela segunda rodada da competição

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 10/12/2025
05:00
A líbero Camila Brait, durante a estreia do Osasco no Mundial de Clubes
imagem cameraA líbero Camila Brait, durante a estreia do Osasco no Mundial de Clubes (Foto: Deco Pires/ Fotojump)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Osasco segue para seu próximo desafio no Mundial de Clubes de Vôlei. Nesta quarta-feira (10), pela segunda rodada da fase de grupos, a equipe enfrenta o italiano Scandicci, a partir das 20h30 (horário de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Praia Clube atropela com reservas na estreia do Mundial de Clubes

O duelo vale a liderança do Grupo A, já que as duas equipes estão invictas até o momento. Enquanto o Osasco estreou com vitória sobre o Alianza Lima, do Peru, o Scandicci superou o Zhetysu, do Cazaquistão, na estreia. Vice-campeão da Champions, a equipe italiana é um dos principais destaques no cenário mundial, e conta com a craque Antropova, carrasca da seleção brasileira na final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) de 2025.

Atual campeão da Superliga, o Osasco retorna ao Mundial de Clubes como anfitrião, em busca de seu segundo título na competição, após a conquista em 2012. A líbero e capitã Camila Brait, única jogadora remanescente do elenco da época, reconheceu o desafio no caminho até a taça.

continua após a publicidade

— Em um Mundial, você tem uma certeza: de que não será fácil. Não esperamos nenhum jogo fácil. Porém, estamos confiantes na força e união do grupo para lutar ponto a ponto pelas vitórias - projetou.

Scandicci venceu o Zhetysu, do Cazaquistão, na estreia
Scandicci venceu o Zhetysu, do Cazaquistão, na estreia (Foto: Deco Pires/ Fotojump)

Confira os detalhes do jogo entre Osasco e Scandicci

✅Ficha técnica
Mundial de Clubes
Osasco x Scandicci

📆 Data e hora: Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Cazé TV e Volleyball World TV (VBTV).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias