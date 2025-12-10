Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

O Vasco da Gama enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira (10), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O confronto será transmitido ao vivo na SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no pay-per-view, e na Prime Video (streaming).

continua após a publicidade

Ficha do jogo VAS FLU COPA DO BRASIL SEMIFINAL - IDA Data e Hora quiota-feira, 10 de dezembro de 2025, às 20h Local Maracanã Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

Vasco X Fluminense: como chegam as equipes?

O Vasco da Gama chega para a partida a primeira partida da semfinal em um momento conturbado. A equipe venceu apenas um dos últimos oito jogos. A equipe concluiu sua participação no Brasileirão no último final de semana, quando o treinador Fernando Diniz optou por utilizar um time alternativo contra o Atlético-MG e acabou goleado por 5 a 0.

Na Copa do Brasil, a equipe segue invicta. Ao todo, são três vitórias e cinco empates na competição. O Gigante da Colina iniciou sua trajetória vencendo União Rondonópolis e Nova Iguaçu (ainda em partidas únicas) e, depois, superou Operário-PR, CSA e Botafogo em jogos de ida e volta.

continua após a publicidade

Para o confronto, o Cruzmaltino terá o desfalque do lateral-esquerdo Lucas Piton, que sofreu uma lesão no joelho na partida contra o Mirassol. Com isso, Puma Rodríguez, que é lateral-direito de origem, mas já jogou invertido neste ano, será o titular no confronto.

Lucas Piton e Cannobio disputam a bola na partida entre Vasco e Fluminense, pelo Brasileirão (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press)

Ao contrário do Vasco, o Fluminense vive seu melhor momento após o Mundial de Clubes. A equipe comandada por Luis Zubeldía está em uma sequência de sete jogos sem perder (cinco vitórias e dois empates). Na última rodada do Brasileirão, o treinador optou por escalar o time titular e venceu o Bahia por 2 a 0, no Maracanã.

continua após a publicidade

Nesta edição da Copa do Brasil, o Tricolor foi derrotado em apenas uma oportunidade. No primeiro jogo das quartas de final contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, o clube baiano venceu por 1 a 0. No total foram oito jogos (seis vitórias, um empate e uma derrota).

Assim como o Vasco, o Fluminense tem um desfalque de peso para a primeira partida. O atacante Canobbio está suspeso e fora da primeira partida da semfinal. Para a vaga, Soteldo, que participou de três gols nos últimos três jogos do Tricolor, deve ser o substituto.

VASCO X FLUMINENSE

COPA DO BRASIL - SEMIFINAL - IDA

📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã;

📺 Onde assistir: Premiere, SportTV e Amazon Prime.

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Acosta; Soteldo, Serna e Everaldo