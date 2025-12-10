Praia Clube x Conegliano duelam por 1° lugar no Mundial: horário e onde assistir

O Praia Clube enfrenta o Conegliano, de Gabi Guimarães, nesta quinta-feira (11), às 13h30 (de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu. O duelo válido pela terceira rodada classificatória do Mundial de Clubes terá transmissão da Cazétv (Youtube) e do VBTV (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

O Praia Clube venceu o Zamalek, do Egito, na primeira rodada e depois superou o Orlando Valkyries, dos Estados Unidos, ambos por 3 sets a 0.

O Conegliano, por sua vez, teve um desempenho parecido, vencendo o Orlando no primeiro dia e o Zamalek no segundo, com muita facilidade. Portanto, as duas equipes terminaram com seis pontos e o duelo vai definir quem fica em primeiro e quem fica em segundo.

Macris e Gabi comentaram sobre o confronto, que promete ser o mais equilibrado da fase.

— Ai, a Macris vai um trabalho, porque a veganinha, olha... finta, acelera, é abusada, tem personalidade. Vai ser um jogo de muito mental, porque ela sabe fazer o jogo, sabe distribuir bem e colocar as jogadoras nas melhores situações. Eu prefiro jogar com ela do meu lado, mas é um desafio gostoso - projetou Gabi.

continua após a publicidade

— Como a gente treina e joga sempre na Seleção juntas, eu sei o quanto é difícil jogar contra ela. Mas tenho certeza que a gente vai, como grupo, tentar fazer o nosso melhor. Independentemente da equipe do outro lado, nós vamos tentar fazer o nosso melhor juntas — afirmou Macris.

➡️Praia Clube atropela com reservas na estreia do Mundial de Clubes

Praia Clube durante jogo contra o Orlando no Mundial de Clubes (Foto:João Pires)

Confira os detalhes do jogo entre Praia Clube e Conegliano

✅Ficha técnica

Mundial de Clubes

Praia Clube x Conegliano

📆 Data e hora: quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, às 13h30 (de Brasília);

📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Cazé TV e Volleyball World TV (VBTV).