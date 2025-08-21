Autora de dois dos quatro gols que levaram o Flamengo à final do Brasileirão Feminino sub-20, Brendha se tornou a artilheira do campeonato ao balançar as redes novamente nesta quinta-feira (21), contra o Corinthians. A atacante rubro-negra abriu o caminho da vitória no jogo de volta e garantiu a vitória na ida.

continua após a publicidade

➡️ Time de Marta anuncia maior transferência da história do futebol feminino

O Rubro-Negro agora se prepara para a decisão contra o Botafogo, que eliminou o Internacional por 5 a 2 no agregado. O título será decidido em jogo único, marcado para o dia 28, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Por ter uma campanha melhor, o Flamengo detém o mando de campo da partida.

Com nove gols, Brendha é a artilheira do Brasileirão Feminino sub-20

Com 48 gols marcados em 10 jogos, o Flamengo possui o melhor ataque do Brasileirão Feminino Sub-20. Nove desses gols foram de autoria de Brendha, de 18 anos, que se tornou a artilheira do campeonato ao balançar as redes novamente na vitória sobre o Corinthians, pela semifinal. Ela está ao lado de Milena, do Grêmio, que já está eliminado.

continua após a publicidade

— Estou muito feliz. Isso é muito gratificante. A gente trabalha tanto para isso, para ter esses resultados. E isso é conquista do grupo todo. Para eu fazer o gol, a bola precisa passar por todo mundo. Então a minha conquista começa desde a Bibi (goleira). Então eu fico muito feliz, muito feliz pelo bom campeonato que a gente vem fazendo e muito feliz pela conquista individual.

Defendendo o Rubro-Negro desde 2024, chega a sua segunda final com o clube e pode conquistar o bicampeonato diante do Botafogo. O rival passou pelo Internacional para avançar e reeditar a decisão da temporada passada.

continua após a publicidade

— Cara, viver, isso é inexplicável, tudo que a gente passa, tudo que a gente trabalha. Vai ser um momento especial. Ainda, porque eu vou estar na final. No jogo do ano passado eu estava em um momento delicado. Mas agora viver isso vai ser muito especial para mim e para quem tá chegando. Viver o Flamengo é inigualável.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Caminho do Flamengo até a final

No Grupo A com Fluminense, Heips-RJ e Mixto-MT, o Flamengo teve uma das melhores campanhas da primeira fase, vencendo os seis jogos, marcando 40 gols e sofrendo apenas um. A maior goleada aplicada pelo Fla foi 18 a 0 sobre o time mato-grossense.

Nos clássicos contra o Tricolor, a artilheira do time, Brendha, marcou duas vezes. Decidiu a vitória por 1 a 0 na terceira rodada e, na quarta, deu números finais depois de Leane abrir o caminho para a vitória rubro-negra por 2 a 0.

Nas quartas de final, empatou sem gols com o Fortaleza no jogo de ida, mas venceu por 4 a 0 na volta. Assim, avançou à final de forma invicta, tendo apenas um empate e um gol sofrido, contra 44 feitos e sete vitórias.

Nas semifinais, derrotou o Corinthians nos dois jogos. O primeiro por 1 a 0, em São Paulo, com gol de Brendha, e o segundo por 3 a 0, no Rio de Janeiro. A camisa 9 abriu o placar e Kaylane e Alice ampliaram.