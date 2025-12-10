Cruz Azul e Flamengo disputam o "Derby das Américas" nesta quarta-feira (10). O jogo está marcado para às 14h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha (Catar), e terá transmissão ao vivo da TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada), CazéTV, Ge TV e Fifa+ (streaming).

Se vencer os mexicanos, o Flamengo enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Em caso de classificação, a final será contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17. Todas as partidas serão disputadas no Estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).

Confira informações sobre o Derby das Américas, no Mundial

📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Doha (Catar)

👁️ Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, Ge TV e Fifa;

🟨 Árbitro: Glenn Nyberg;

🚩 Assistentes: Mahbod Beigi e Andreas Söderkvis;

🖥️ VAR: Fedayi San

Cruz Azul

O Cruz Azul desembarcou no Catar para disputar o "Derby das Américas" carregando dúvidas sobre o momento da equipe e também sobre o futuro do treinador Nicolás Larcamón. Eliminado na semifinal do Apertura 2025, o time mexicano tenta transformar o torneio da Fifa em uma chance de reabilitação — mas o treinador argentino fez questão de minimizar qualquer narrativa de "salvação".

continua após a publicidade

Em entrevista coletiva antes do confronto, nesta terça-feira (9), Larcamón demonstrou incômodo com a ideia de que vencer o Flamengo seria uma forma de resgatar a temporada. Quando questionado se a classificação ao jogo contra o Pyramids "salvaria o semestre", o técnico respondeu de maneira firme que o objetivo do Cruz Azul não é apagar o passado recente, mas sim manter o padrão de jogo construído nos últimos meses. Ele frisou que a equipe precisa se concentrar em "executar seu estilo", reforçando que o foco do elenco está na identidade e não em qualquer pressão externa.

Equipe do Cruz Azul posada para foto antes do primeiro jogo das semifinais da Liga Mexicana (Foto: Carl de Souza/AFP)

Flamengo

O Flamengo chega ao seu terceiro Intercontinental em sete anos vivendo uma fase mágica, embalado pelas conquistas consecutivas da Libertadores e do Brasileirão sob o comando de Filipe Luís. Apesar da euforia da torcida, o treinador adota um discurso cauteloso, projetando um confronto intenso contra o Cruz Azul, equipe que elogiou pela força física e agressividade na pressão. Para o duelo, o Rubro-Negro continua sem o artilheiro Pedro (lesionado), mas celebra o retorno do zagueiro Léo Ortiz, que recuperado de contusão, deve retomar a titularidade na zaga ao lado de Léo Pereira.

Léo Pereira e Léo Ortiz em treino do Flamengo no Catar; a dupla vive a expectativa de começar a partida contra o Cruz Azul (Foto: Divulgação / Flamengo)

