Mais Esportes

Hugo Calderano nas oitavas do WTT Finals nesta quinta: horário e onde assistir

Brasileiro enfrenta francês em estreia

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 10/12/2025
15:20
Atualizado há 2 minutos
Hugo Calderano é eliminado por Kanak Jha no WTT Champions de Montpellier (Foto: Divulgação / WTT)
Hugo Calderano é eliminado por Kanak Jha no WTT Champions de Montpellier (Foto: Divulgação / WTT)
Hugo Calderano estreia na disputa de simples do WTT Finals nesta quinta-feira (11). Ele disputa as oitavas de final com o francês Felix Lebrun. O brasileiro é segundo no ranking do tênis de mesa, enquanto o francês é o sexto. A partida de estreia está marcada para as 9h50 (horário de Brasília) e tem transmissão da CazéTV e Sportv.

Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O francês foi uma "pedra no sapato" do brasileiro durante as Olimpíadas de Paris, em 2024. Eles se enfrentaram na disputa do bronze olímpico, onde Lebrun levou a melhor com o 4 a 0. Entretanto, Calderano superou o francês por 4 a 2 na final do WTT Star contender de Liubliana, na Eslovênia.

➡️ Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputam WTT Finals; conheça o torneio

Participantes da competição

  • Wang Chuqin (China) - 1º no ranking
  • Lin Shidong (China) - 2º no ranking
  • Hugo Calderano (Brasil) - 3º no ranking
  • Truls Moregard (Suécia) - 4º no ranking
  • Tomokazu Harimoto (Japão) - 5º no ranking
  • Felix Lebrun (França) - 6º no ranking
  • Liang Jingkun (China) - 7º no ranking
  • Sora Matsushima (Japão) - 8º no ranking
  • Dang Qiu (Alemanha) - 9º no ranking
  • Alexis Lebrun (França) - 10º no ranking
  • Xiang Peng (China) - 11º no ranking
  • Benedikt Duda (Alemanha) - 12º no ranking
  • Lin Yun-Ju (China) - 13º no ranking
  • An Jaehyun (Coreia do Sul) - 15º no ranking
  • Anders Lind (Dinamarca) - 16º no ranking
  • Simon Gauzy (França) - 17º no ranking
Hugo Calderano no WTT de Montpellier 2024 (Foto: World Table Tenis)
Hugo Calderano no WTT de Montpellier 2024 (Foto: World Table Tenis)

➡️ Hugo Calderano e Bruna Takahashi estreiam com derrota no WTT Finals

FICHA TÉCNICA
Hugo Calderano x Felix Lebrun
WTT Finals

🏓 Campeonato: WTT Finals
🏟️ Local: Hong Kong Coliseum, Hong Kong, China
📅 Data e horário: quinta-feira, 11 de dezembro, às 9h50 (de Brasília)
📺 Onde assistir: CazéTV e Sportv

