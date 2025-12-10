Hugo Calderano nas oitavas do WTT Finals nesta quinta: horário e onde assistir
Brasileiro enfrenta francês em estreia
Hugo Calderano estreia na disputa de simples do WTT Finals nesta quinta-feira (11). Ele disputa as oitavas de final com o francês Felix Lebrun. O brasileiro é segundo no ranking do tênis de mesa, enquanto o francês é o sexto. A partida de estreia está marcada para as 9h50 (horário de Brasília) e tem transmissão da CazéTV e Sportv.
O francês foi uma "pedra no sapato" do brasileiro durante as Olimpíadas de Paris, em 2024. Eles se enfrentaram na disputa do bronze olímpico, onde Lebrun levou a melhor com o 4 a 0. Entretanto, Calderano superou o francês por 4 a 2 na final do WTT Star contender de Liubliana, na Eslovênia.
Participantes da competição
- Wang Chuqin (China) - 1º no ranking
- Lin Shidong (China) - 2º no ranking
- Hugo Calderano (Brasil) - 3º no ranking
- Truls Moregard (Suécia) - 4º no ranking
- Tomokazu Harimoto (Japão) - 5º no ranking
- Felix Lebrun (França) - 6º no ranking
- Liang Jingkun (China) - 7º no ranking
- Sora Matsushima (Japão) - 8º no ranking
- Dang Qiu (Alemanha) - 9º no ranking
- Alexis Lebrun (França) - 10º no ranking
- Xiang Peng (China) - 11º no ranking
- Benedikt Duda (Alemanha) - 12º no ranking
- Lin Yun-Ju (China) - 13º no ranking
- An Jaehyun (Coreia do Sul) - 15º no ranking
- Anders Lind (Dinamarca) - 16º no ranking
- Simon Gauzy (França) - 17º no ranking
FICHA TÉCNICA
Hugo Calderano x Felix Lebrun
WTT Finals
🏓 Campeonato: WTT Finals
🏟️ Local: Hong Kong Coliseum, Hong Kong, China
📅 Data e horário: quinta-feira, 11 de dezembro, às 9h50 (de Brasília)
📺 Onde assistir: CazéTV e Sportv
