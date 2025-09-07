Com recorde de público, Cruzeiro e Corinthians empatam na ida da final do Brasileirão Feminino
Jogo de volta será na Neo Química Arena, no próximo domingo (14)
No Independência com público recorde, Cruzeiro e Corinthians empataram em 2 a 2 pela ida da final do Brasileirão Feminino. As autoras dos gols deste domingo (7) foram Gi Fernandes e Zanotti, para as Brabas, e Marília e Isabela, para as Cabulosas.
O público presente foi de 19.175 torcedores, o maior do time mineiro. A segunda parte da decisão será no próximo domingo (14), também às 10h30, na NeoQuímica Arena. Persistindo o empate, o título será decidido nos pênaltis.
➡️ Veja os quatro gols do empate entre Cruzeiro e Corinthians
➡️ Corinthians busca o sétimo título do Brasileirão Feminino; confira o retrospecto em finais
Como foi Cruzeiro 2 x 2 Corinthians
Primeiro tempo
O Corinthians não sentiu a pressão da torcida cruzeirense e começou a partida pressionando. A primeira chance foi aos 3 minutos, em cobrança de falta de Duda Sampaio para boa defesa de Camila, colocando para escanteio. Na sequência, a meia cobrou no segundo pau e Vic Albuquerque cabeceou para fora.
A postura ofensiva foi recompensada aos 5, quando Gi Fernandes abriu o placar. Vic Albuquerque trabalhou com Jaque, que tentou a tabela, mas a bola passou por Vic e caiu nos pés da camisa 23, que bateu no canto esquerdo de Camila. As Brabas continuaram tomando conta da partida e, em jogada semelhante à do gol, Zanotti trabalhou com Jaqueline pela direita, que bateu cruzado, mas saiu em tiro de meta.
O Cruzeiro chegou com perigo somente aos 17 minutos. Depois de um bate-rebate perto da área paulista, a bola sobrou pela esquerda para Vanessinha arriscar o chute cruzado. Mesmo com menos posse, as Cabulosas igualaram o placar 27. Calhau robou a bola no meio de campo e passou para Byanca Brasil cruzar na medida para Marilia desviar de cabeça na saída de Nicole.
O jogo esfriou depois do empate e voltou a esquentar na reta final. Aos 44, Calhau trabalhou com Vanessinha, que cortou a marcação e bateu com perigo para defesa de Nicole. Nos acréscimos, o Corinthians voltou a ameaçar o gol cruzeirense. Jaqueline finta a marcação na área e bate paraa defesa de Camila. As Brabas voltaram a crescer na reta final, chegando com Jaque e Vic Albuquerque.
Segundo tempo
A partida ficou mais equilibrada depois do intervalo e os minutos iniciais foram de trocação. O Corinthians tomou a primeira iniciativa em finalização de longe e o Cruzeiro respondeu na sequência, mas havia impedimento na jogada. Depois, Zanotti pegou a sobra na entrada da área e bateu para fora.
O clima de disputa se manteve e os times alteraram os ataques durante a primeira metade do segundo tempo. Com o jogo amarrado, a experiência de Tamires e Gabi Zanotti fez a diferença. Aos 30 minutos, lateral esquerda recebeu e cruzou na medida para a camisa 10 escorar para o fundo do gol.
Dois minutos depois, o Cruzeiro igualou novamente o placar. Do campo de defesa, Isa Haas lançou na área para Isabela subir mais alto que a marcação e cabecear no contrapé de Nicole. Nos acréscimos, Zanotti ficou perto de marcar novamente, mas Camila estava atenta no lance e se antecipou para fazer a defesa. Depois foi a fez de Erika tentar o gol, mas cabeceou para fora.
✅Confira arbitragem e onde assistir Cruzeiro x Corinthians
CRUZEIRO X CORINTHIANS
FINAL (IDA) - BRASILEIRÃO FEMININO A1
📆 Data e horário: domingo, 7 de setembro, às 10h30 (de Brasília);
📍 Local: Independência, Belo Horizonte-MG;
🟨 Árbitro: Thasylance de Melo Costa (SE);
🚩 Assistentes: Maira Moreira (RS) e Fernanda Kruger (MT);
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).
⚽ Gols: Gi Fernandes (5/1T), Marília (27/1T), Gabi Zanotti (30/2T), Isabela (32/2T)
🟨 Amarelos: Robledo (COR); Byanca Brasil (CRU), Jhonson (COR), Yaya (COR), Zanotti (COR)
Escalações
CRUZEIRO (Técnico: Jonas Urias): Camila, Isabela, Paloma (Gaby), Isa Haas, Vitória Calhau, Bedoya, Marília (Letícia), Gisseli (Letícia Alves), Pri Back (Gaby Soares), Vanessinha (Sochor), Byanca Brasil.
CORINTHIANS (Técnico: Lucas Piccinato): Nicole, Gi Fernandes (Jhonson), Thais Ferreira, Mariza, Erika, Tamires, Dayana Rodríguez (Andressa Alves), Duda Sampaio (Yaya), Vic Albuquerque (Letícia Monteiro), Gabi Zanotti e Jaqueline.
