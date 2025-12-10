Utrecht x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e prováveis escalações do jogo da Europa League
Confira todas as informações do duelo
Utrecht e Nottingham Forest se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 14h45 (de Brasília), no Stadion Galgenwaard, na Holanda, pela 6ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (YouTube).
O Utrecht vive situação delicada e joga apenas para cumprir tabela. Com apenas um ponto somado, o clube holandês ocupa a 32ª colocação na classificação geral e está praticamente eliminado da competição. A equipe de Ron Jans tenta ao menos encerrar sua participação com um resultado positivo diante da torcida, depois de cinco rodadas marcadas por atuações irregulares e dificuldades ofensivas.
Ficha do jogo
O Nottingham Forest, por sua vez, chega à Holanda em cenário completamente diferente. Com 8 pontos e na 16ª posição, o time inglês está na zona de classificação aos playoffs e precisa da vitória para tentar melhorar seu posicionamento na tabela e buscar um confronto mais acessível no mata-mata. A equipe de Sean Dyche perdeu apenas um jogo na competição, mas convive com desfalques importantes, como Chris Wood e possíveis baixas de Murillo e Douglas Luiz.
Tudo sobre Utrecht x Nottingham Forest (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Utrecht 🆚 Nottingham Forest
6ª rodada – Europa League
📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de dezembro, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Stadion Galgenwaard, na Holanda
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube)
🕴️ Arbitragem: Irfan Peljto (BIH)
🚩 Assistentes: Senad Ibrišimbegović (BIH) e Davor Beljo (BIH)
📺 VAR: Ivan Bebek (CRO)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Utrecht (Técnico: Ron Jans)
Vasilios Barkas; Horemans, Viergever, Van der Hoorn e El Karouani; Can Bozdogan, Victor Jensen e Gjivai Zechiël; Miguel Rodríguez, Yoann Cathline e Dani de Wit.
🔴🔴 Nottingham Forest (Técnico: Sean Dyche)
Matz Sels; Neco Williams, Nikola Milenkovic, Morato e Nicolò Savona; Ibrahim Sangaré, Elliot Anderson e Morgan Gibbs-White; Omari Hutchinson, Dan Ndoye e Igor Jesus.
