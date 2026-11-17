Flamengo x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Rubro-Negro busca vitória no Maracanã para se aproximar do título brasileiro antes de confronto direto com o Palmeiras
Flamengo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O Lance! acompanha o confronto em tempo real. Clique aqui para assistir no Premiere.
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Ficha do jogo
Líder do Brasileirão com 76 pontos, três a mais que o Palmeiras, o Flamengo chega à reta final da competição com uma invencibilidade de 11 partidas. Uma vitória sobre o Furacão permitirá ao Rubro-Negro depender apenas de si para conquistar o título no confronto direto com o Alviverde, no sábado (21), no Nubank Parque.
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O Athletico-PR, por sua vez, ocupa a quinta colocação, com 54 pontos, e busca garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores. A equipe paranaense não vence há quatro rodadas e vem de derrota por 3 a 1 para o Vasco, na Arena da Baixada.
Como chegam Flamengo e Athletico-PR
Leonardo Jardim ganhou reforços importantes durante a pausa para a Data Fifa. Danilo, Alex Sandro e Lucas Paquetá voltaram a treinar com o elenco após se recuperarem de lesões. Arrascaeta, Varela e Gonzalo Plata também retornaram antecipadamente dos compromissos com suas respectivas seleções.
O treinador português, entretanto, terá de lidar com oito jogadores pendurados antes do confronto direto com o Palmeiras: Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Vitão.
Odair Hellmann terá três desfalques importantes para o confronto no Maracanã. Artilheiro do Brasileirão, com 21 gols, Kevin Viveros teve a suspensão ampliada para três partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e está fora do duelo.
O zagueiro Dantas cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Arthur Dias está a serviço da Seleção Brasileira. Jorge Rivaldo e Kerwin Vargas são alternativas para substituir Viveros no comando do ataque.
No primeiro turno
Flamengo e Athletico-PR empataram por 1 a 1 na Arena da Baixada, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mendoza abriu o placar para o Furacão, enquanto Pedro garantiu o empate rubro-negro nos minutos finais.
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✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X ATHLETICO-PR
🏆 Brasileirão - 35ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de novembro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
⚽ Prováveis escalações
🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Pedro e Samuel Lino.
🔴⚫ Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Mycael (Santos); Benavídez, Aguirre e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo e Mendoza; João Cruz, Kerwin Vargas e Jorge Rivaldo.
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