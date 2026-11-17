Coritiba x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
Coritiba e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 35ª rodada do Brasileirão Série 2026. O confronto será transmitido pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view). O Lance! também acompanha a partida em tempo real.
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
Coritiba
O Coritiba chega ao duelo contra o Santos com 42 pontos, na 13ª colocação e a cinco pontos do Corinthians, 17º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento. Em busca de se afastar de vez da briga contra a queda, o Coxa terá o desfalque do goleiro Pedro Morisco, que está com a Seleção Brasileira em Singapura pela Data Fifa e não retorna a tempo. Para o seu lugar, o técnico interino Guilherme Bossle deverá escalar Pedro Rangel, titular justamente na vitória por 3 a 0 sobre o próprio Peixe, na Neo Química Arena, no último encontro entre as equipes.
Na defesa, o zagueiro Jacy se recuperou de uma pancada no joelho sofrida diante do Internacional e está liberado para formar dupla com Tiago Cóser. No restante da equipe, a tendência é que Bossle mantenha a base utilizada nas partidas contra Internacional e Vitória. A principal dúvida do treinador está no setor ofensivo, onde pode preservar o esquema com dois atacantes, formado por Breno Lopes e Pedro Rocha, ou optar pela entrada de Lavega para atuar ao lado da dupla.
Santos
O Santos entra na 35ª rodada do Brasileirão vivo na briga por uma vaga na próxima Libertadores, cenário impulsionado pela abertura do G-6, com possibilidade de virar G-8 ou até G-9, e que deixa o Peixe com 5,4% de probabilidade de classificação, segundo a UFMG. Para encarar o Coritiba, o técnico Cuca tem três desfalques confirmados por conta da Data Fifa: Gabriel Bontempo (Brasil), Gustavo Caballero (Paraguai) e Miguelito (Bolívia). Além disso, Barreal está fora da temporada, enquanto Rony, que voltou aos treinos na segunda-feira (16), ainda é dúvida.
Por outro lado, a comissão técnica prepara retornos importantes para o confronto. Na defesa, Escobar, recuperado de lesão na coxa, pode reassumir a vaga, ou Willian Arão surge como opção na zaga ao lado de João Alencar, deslocando Luan Peres para a lateral esquerda. No meio-campo, Gustavinho tende a iniciar no lugar de Bontempo, enquanto Neymar e Arthur devem voltar entre os 11 iniciais ao lado de Coutinho, Cebolinha e Gabigol, formando pela primeira vez o quinteto ofensivo santista.
Confira as informações do jogo entre Coritiba x Santos
✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA x SANTOS
BRASILEIRÂO - 35ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR);
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view);
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC);
🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Alex dos Santos (SC);
📺 VAR: Alonso Ferreira (SC).
Escalações prováveis
Coritiba
Técnico: Guila Bossle
Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez, Nicolás Fonseca (Lavega) e Josué; Breno Lopes e Pedro Rocha.
Santos
Técnico: Cuca
Diógenes; Luan Peres (Willian Arão), João Alencar, Rodinei e Escobar (Luan Peres); Gustavo Henrique, Arthur (Oliva) e Philippe Coutinho; Neymar, Everton e Gabriel Barbosa.
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