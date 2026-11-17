O Flamengo terá um cuidado extra para o confronto com o Athletico, nesta quarta-feira (18), pela 35ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro entra em campo com oito jogadores pendurados, que podem desfalcar a equipe na partida seguinte, contra o Palmeiras, em um confronto direto pela liderança. Apesar do risco, o técnico Leonardo Jardim não pretende poupar os atletas ameaçados de suspensão.

Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Vitão estão com dois cartões amarelos. Caso algum deles seja advertido diante dos paranaenses, terá de cumprir suspensão automática no duelo com o Palmeiras.

continua após a publicidade

A possibilidade de perder peças importantes para o compromisso seguinte, no entanto, não muda o planejamento da comissão técnica. Após a vitória sobre o Grêmio, antes da pausa para a Data Fifa, Jardim já havia deixado claro que considera os dois jogos fundamentais para os objetivos do Flamengo na reta final do Brasileirão.

Na ocasião, seis dos oito jogadores pendurados foram utilizados. O treinador descartou a possibilidade de preservar atletas diante do Athletico para evitar suspensões no confronto direto.

continua após a publicidade

— Para mim, esse jogo (contra o Grêmio) e o próximo são muito importantes para conseguirmos nosso objetivo. Longe de mim pedir para os jogadores descansarem contra o Athletico. Nós com menos oito, se não ganharmos, não vale a pena. Vamos perder uma vantagem. Temos que estar competitivos todos os dias. Se tivermos uma ausência ou outra (contra o Palmeiras), é isso. O grupo tem capacidade para resolver essa situação — garantiu.

Jardim durante Flamengo x Grêmio (Foto: GIlvan de Souza/Flamengo)

Para o duelo no Maracanã, todos os oito jogadores estão à disposição. Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Arrascaeta e Pedro, inclusive, têm chances de começar entre os titulares.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Veja os jogadores pendurados do Flamengo

Léo Pereira

Alex Sandro

Pulgar

Arrascaeta

Pedro

Bruno Henrique

Luiz Araújo

Vitão

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.