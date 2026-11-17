Entenda o planejamento do Flamengo com pendurados contra o Athletico de olho no Palmeiras
Rubro-Negro tem oito jogadores pendurados no Brasileirão
O Flamengo terá um cuidado extra para o confronto com o Athletico, nesta quarta-feira (18), pela 35ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro entra em campo com oito jogadores pendurados, que podem desfalcar a equipe na partida seguinte, contra o Palmeiras, em um confronto direto pela liderança. Apesar do risco, o técnico Leonardo Jardim não pretende poupar os atletas ameaçados de suspensão.
Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Vitão estão com dois cartões amarelos. Caso algum deles seja advertido diante dos paranaenses, terá de cumprir suspensão automática no duelo com o Palmeiras.
A possibilidade de perder peças importantes para o compromisso seguinte, no entanto, não muda o planejamento da comissão técnica. Após a vitória sobre o Grêmio, antes da pausa para a Data Fifa, Jardim já havia deixado claro que considera os dois jogos fundamentais para os objetivos do Flamengo na reta final do Brasileirão.
Na ocasião, seis dos oito jogadores pendurados foram utilizados. O treinador descartou a possibilidade de preservar atletas diante do Athletico para evitar suspensões no confronto direto.
— Para mim, esse jogo (contra o Grêmio) e o próximo são muito importantes para conseguirmos nosso objetivo. Longe de mim pedir para os jogadores descansarem contra o Athletico. Nós com menos oito, se não ganharmos, não vale a pena. Vamos perder uma vantagem. Temos que estar competitivos todos os dias. Se tivermos uma ausência ou outra (contra o Palmeiras), é isso. O grupo tem capacidade para resolver essa situação — garantiu.
Para o duelo no Maracanã, todos os oito jogadores estão à disposição. Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Arrascaeta e Pedro, inclusive, têm chances de começar entre os titulares.
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Veja os jogadores pendurados do Flamengo
- Léo Pereira
- Alex Sandro
- Pulgar
- Arrascaeta
- Pedro
- Bruno Henrique
- Luiz Araújo
- Vitão
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