Final do Paulista de vôlei masculino: horário e onde assistir

Nesta sexta-feira (17), Campinas e Suzano duelam pelo título do Campeonato Paulista de vôlei masculino, no Ginásio do Taquaral, em Campinas. A partida começa às 20h30 (de Brasília) e terá transmissão ao vivo do Sportv. ➡️ Clique aqui para assistir no SporTV

O time da casa precisa de uma vitória, por qualquer diferença de sets, para se consagrar campeão do estadual, já que saiu vitorioso no primeiro jogo da final. Já o Suzano precisa vencer o confronto para levar a decisão para o golden set, parcial extra de 25 pontos. Quem ganhar, leva o título.

O Campinas é o atual campeão do estadual e vai em busca do quinto título do torneio. Enquanto isso, o Suzano é o principal campeão do Paulista de vôlei masculino, com 10 troféus na coleção.

Campinas venceu o jogo 1 da final do Paulista (Foto: Divulgação/ Vôlei Renata)

Como foi o jogo 1 da final?

O início do jogo foi equilibrado, com as equipes se alternando à frente do placar. Campinas errou muitos saques na reta inicial, o que contribuiu para o Suzano, eficiente nos ataques, abrir 11 a 8. Com boas finalizações de Adriano, o time encostou no placar. Porém, o Suzano voltou a espaçar, se aproveitando de falhas do adversário. O Campinas correu atrás e fechou a parcial em 27 a 25, com bloqueio de Bruninho.

No segundo set, o Campinas manteve o ritmo que implementou na última metade da primeira parcial e abriu 4 a 1, vantagem que foi cada vez mais ampliada. Porém, o Suzano se recuperou, encaixou seu jogo, e encostou no placar, forçando o técnico adversário a pedir tempo. Mas, não deu outra: com brilho do ponteiro Adriano e mais consistência, o Campinas venceu o set por 25 a 18, com erro de saque do adversário.

A terceira parcial também teve o início marcado por domínio do Campinas. O Suzano tinha dificuldades em colocar a bola no chão, repetindo o set anterior. A equipe melhorou, mas não conseguia diminuir a diferença de pontos. Com saque para fora, o Suzano deu o match point ao Campinas, mas salvou o primeiro. Com ponto de Adriano, o time visitante venceu por 25 a 21, fechou o jogo em 3 sets a 0 e garantiu vantagem na final do Paulista.