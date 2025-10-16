menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Supercopa de vôlei marca campanha de prevenção ao câncer de mama

Jogos acontecem neste final de semana

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 16/10/2025
17:56
Osasco São Cristóvão Saúde foi o campeão da Superliga Feminina 2024-2025 (Foto: Wander Roberto/CBV)
imagem cameraOsasco São Cristóvão Saúde foi o campeão da Superliga Feminina 2024-2025 (Foto: Wander Roberto/CBV)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O próximo final de semana marca os dias de duelos da Supercopa de vôlei, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No sábado (18), Osasco e Sesi Bauri jogam às 21h30 (de Brasília) e, no domingo (19), Cruzeiro e Minas brigam pelo título masculino, às 18h30 (de Brasília). As partidas marcam a estreia de uma campanha da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) pela prevenção ao câncer de mama.

continua após a publicidade

➡️ Saiba tudo sobre a Superliga 25/26

A ação é uma parceria com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde de Mama (FEMAMA). Durante o hino, antes das partidas, os atletas posicionarão a mão direita no peito esquerdo, deixando à vista uma tatuagem temporária com o símbolo da campanha.

Além disso, serão exibidas faixas com os dizeres "Prevenção ao Câncer de Mama. Se toque!" e os árbitros usarão camisas rosas. O público presente no ginásio Guanandizão receberá adesivos com essa mesma frase. O objetivo da campanha é destacar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

continua após a publicidade

— Mais do que uma ação de visibilidade, queremos usar o esporte como uma ferramenta de impacto positivo. O vôlei tem uma grande conexão emocional com o público, e isso nos permite amplificar mensagens tão importantes quanto essa. A prevenção ao câncer de mama é uma causa que merece estar em todos os espaços, inclusive dentro das quadras — disse Danielle Vilhena, Diretora de Marcas e Operações da End To End.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A Supercopa de vôlei

A Supercopa abre a temporada do voleibol brasileiro, antecedendo o início da Superliga. O campeonato promove o encontro entre o campeão da Superliga e o vencedor da Copa Brasil da temporada anterior.

continua após a publicidade
Gerdau Minas vence o Mineiro de Vôlei 2025 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)
Gerdau Minas vence o Mineiro de Vôlei 2025 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias