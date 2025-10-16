Supercopa de vôlei marca campanha de prevenção ao câncer de mama

O próximo final de semana marca os dias de duelos da Supercopa de vôlei, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No sábado (18), Osasco e Sesi Bauri jogam às 21h30 (de Brasília) e, no domingo (19), Cruzeiro e Minas brigam pelo título masculino, às 18h30 (de Brasília). As partidas marcam a estreia de uma campanha da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) pela prevenção ao câncer de mama.

A ação é uma parceria com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde de Mama (FEMAMA). Durante o hino, antes das partidas, os atletas posicionarão a mão direita no peito esquerdo, deixando à vista uma tatuagem temporária com o símbolo da campanha.

Além disso, serão exibidas faixas com os dizeres "Prevenção ao Câncer de Mama. Se toque!" e os árbitros usarão camisas rosas. O público presente no ginásio Guanandizão receberá adesivos com essa mesma frase. O objetivo da campanha é destacar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

— Mais do que uma ação de visibilidade, queremos usar o esporte como uma ferramenta de impacto positivo. O vôlei tem uma grande conexão emocional com o público, e isso nos permite amplificar mensagens tão importantes quanto essa. A prevenção ao câncer de mama é uma causa que merece estar em todos os espaços, inclusive dentro das quadras — disse Danielle Vilhena, Diretora de Marcas e Operações da End To End.

A Supercopa de vôlei

A Supercopa abre a temporada do voleibol brasileiro, antecedendo o início da Superliga. O campeonato promove o encontro entre o campeão da Superliga e o vencedor da Copa Brasil da temporada anterior.

