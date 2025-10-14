Nesta terça-feira (14), o Suzano recebeu o Campinas em sua Arena para a disputa do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de vôlei masculino. O time visitante não sentiu a pressão e, dominante, venceu a partida por 3 sets a 0, nas parciais de 25/27, 18/25 e 21/25.

continua após a publicidade

➡️ É campeão! De virada, Flamengo bate Fluminense e conquista o Carioca de Vôlei Feminino

A final do Paulista é decidida em dois jogos. Para sonhar com o título, o Suzano precisa vencer a segunda partida, por qualquer diferença de sets. Caso isso aconteça, a decisão vai para o golden set, parcial de 25 pontos. Quem ganhar, leva o título.

O jogo 2 da final acontece na próxima sexta-feira (17), às 20h30 (de Brasília), no Ginásio do Taquaral, em Campinas. O Campinas é o atual campeão do Paulista de vôlei masculino.

continua após a publicidade

O Vôlei Renata, de Campinas, é o atual campeão (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

Como foi a partida?

O início do jogo foi equilibrado, com as equipes se alternando à frente do placar. Campinas errou muitos saques na reta inicial, o que contribuiu para o Suzano, eficiente nos ataques, abrir 11 a 8. Com boas finalizações de Adriano, o time encostou no placar. Porém, o Suzano voltou a espaçar, se aproveitando de falhas do adversário. O Campinas correu atrás e fechou a parcial em 27 a 25, com bloqueio de Bruninho.

No segundo set, o Campinas manteve o ritmo que implementou na última metade da primeira parcial e abriu 4 a 1, vantagem que foi cada vez mais ampliada. Porém, o Suzano se recuperou, encaixou seu jogo, e encostou no placar, forçando o técnico adversário a pedir tempo. Mas, não deu outra: com brilho do ponteiro Adriano e mais consistência, o Campinas venceu o set por 25 a 18, com erro de saque do adversário.

continua após a publicidade

A terceira parcial também teve o início marcado por domínio do Campinas. O Suzano tinha dificuldades em colocar a bola no chão, repetindo o set anterior. A equipe melhorou, mas não conseguia diminuir a diferença de pontos. Com saque para fora, o Suzano deu o match point ao Campinas, mas salvou o primeiro. Com ponto de Adriano, o time visitante venceu por 25 a 21, fechou o jogo em 3 sets a 0 e garantiu vantagem na final do Paulista.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico