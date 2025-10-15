Confira as estrelas da Superliga Feminina de Vôlei 25/26

A Superliga 25/26 começa nesta segunda-feira (20). No feminino, o atual campeão é o Osasco, que teve a saída da MVP Natália Zílio. No entanto, mais uma vez, os elencos dos times seguem recheados de grandes jogadoras, que podem ser decisivas na competição. O Lance! traz algumas das estrelas que entrarão em quadra nesta edição do campeonato; confira!

continua após a publicidade

➡️ Guia Superliga Feminina: tudo sobre a temporada 25/26

➡️ Líberos da seleção frente a frente: Laís fala sobre como é enfrentar Marcelle

Macris - Praia Clube

Levantadora da Seleção Brasileira, Macris chegou ao Praia Clube no ano passado e segue no time para esta temporada. A atleta, apelidada de "Fada vegana", tem 36 anos e acumula títulos individuais e coletivos, tanto por clubes quanto pela seleção, para onde foi convocada pela primeira vez em 2015.

Macris teve passagem pelo Minas, rival do Praia. Por lá, foi tricampeã da Superliga, melhor levantadora em três edições (2019, 2021 e 2022) e MVP em 2019 e em 2022.

continua após a publicidade

Macris em treino da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/ COB)

Camila Brait - Osasco

Melhor jogadora da final e melhor líbero da Superliga 24/25, Camila Brait é capitã do Osasco, por onde joga desde a temporada 2008/09. A atleta é tricampeã da competição (2010, 2012, 2025). Ela também foi escolhida como a melhor jogadora da posição na Superliga em outras três edições (2021, 2022 e 2024).

A líbero se aposentou da seleção em 2021, após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A primeira vez que a jogadora, agora com 36 anos, foi convocada aconteceu em 2009.

continua após a publicidade

Camila Brait chegou no Osasco aos 20 anos (Foto: Carol Oliveira/ Osasco Voleibol Clube)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Thaisa - Minas Tênis Clube

A central é bicampeã olímpica e defende as cores do Minas desde 2019. Thaisa enfrentou duas graves lesões na carreira e, desde então, joga com uma "perna robótica".

A atleta, de 38 anos e 1,96m, tem oito títulos de Superliga, somando os clubes que representou na competição (Rio de Janeiro, Osasco e Minas Tênis Clube). Além disso, acumula um MVP e quatro prêmios de melhor central.

Thaisa Daher na Superliga Feminina de Vôlei 24/25 (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

Marcelle - Fluminense

A líbero, de 23 anos, participou da campanha da prata do Brasil na Liga das Nações 2025 e do bronze no Mundial, também deste ano. A atuação da jogadora pelo Fluminense no ano passado foi responsável pela convocação. Ela foi um dos destaques do tricolor no melhor desempenho do time na história, quando terminou a fase classificatória no quarto lugar e chegou até as quartas de final da competição.

Marcelle em ação pelo Fluminense (Foto: Marina Garcia/FFC)

Também do Fluminense, a oposta Ariane foi a maior pontuadora da Superliga 24/25, com 524 pontos. Em momento de ascensão na carreira, chegou ao Fluminense após ser campeã na temporada 23/24 com o Praia Clube.

Ariane marcou 20 pontos no jogo que garantiu o Fluminense na final do Carioca (Foto: Thiago Porthix)

Dani Lins - Sesi Bauru

Dani Lins foi a melhor levantadora da Superliga passada, na campanha do vice do Sesi Bauru. A atleta teve passagens por alguns outros clubes do país, antes de chegar ao time paulista em 2019/20.

A levantadora tem sete títulos da Superliga. Além disso, integrou a Seleção Brasileira entre os anos de 2014 e 2019. Em Londres 2012, foi campeã olímpica.

Dani Lins está há seis temporadas no Sesi-Bauru (Foto: Felipe Wiira/ Sesi)

Adenízia - Praia Clube

Campeã olímpica em Londres 2012, Adenízia foi eleita a melhor central da Superliga 24/25. Aos 38 anos, a jogadora é pentacampeã (2003, 2004, 2005, 2010, 2012) do torneio.

Adenízia jogou pela Seleção Brasileira adulta de 2009 até 2021, após o ciclo olímpico.

Campeã olímpica é uma das mais experientes da Superliga (Foto: Divulgação/ Praia Clube)

Tainara - Sesc RJ Flamengo

Principal aposta do Sesc Flamengo para esta temporada, a oposta Tainara chega do voleibol da China. A jogadora estava na campanha da seleção no bronze em Paris 2024. Ela tem passagens por Barueri, Osasco e Praia Clube no vôlei nacional.