Confira as estrelas da Superliga Masculina de Vôlei 25/26

A Superliga Masculina de Vôlei 25/26 começa na próxima terça-feira (21). O campeonato engloba 12 times. Mais uma vez, a competição está recheada de estrelas, que podem ser decisivas para o caminho de suas equipes rumo ao título. O Lance! traz os principais destaques que estarão em quadra durante a temporada 25/26; confira!

Bruninho - Campinas

Nos últimos anos, Bruno Rezende - o Bruninho - alternou entre jogar em times da Itália e do Brasil. Agora, o levantador, de 39 anos, disputa a sua segunda temporada seguida pelo Campinas. Ano passado, a equipe foi vice-campeã da Superliga.

Por clubes, Bruninho soma sete títulos do campeonato. Pela Seleção Brasileira, foram 18 anos e três medalhas olímpicas (ouro na Rio 2016, pratas em Pequim 2008 e Londres 2012), como principais conquistas.

Bruninho em ação pelo Vôlei Renata na Superliga (Foto: Pedro Teixeira/ Vôlei Renata)

Douglas Souza - Cruzeiro

O jogador defende as cores do Sada Cruzeiro desde a temporada passada, ano em que o time conquistou o seu 9º título da Superliga e se isolou como maior vencedor da competição. Douglas já jogou no voleibol italiano e tem passagens por alguns outros clubes no Brasil.

O ponteiro entrou na seleção ideal da Superliga 24/25 e tem três títulos do campeonato, em 2019, 2021 e 2025. Pela seleção, tem como feito principal a medalha de ouro na Rio 2016. Douglas se aposentou da amarelinha após os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Douglas Souza na final do Mineiro de Vôlei 2025 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Isac - Praia Clube

Para a disputa desta temporada, Isac chega ao Praia Clube depois de passagem pelo rival Minas. O central de 2,08m acumula seis títulos da Superliga e recebeu o prêmio de melhor jogador da posição em 2021/22.

O atleta teve passagem importante pelo Cruzeiro e, pela Seleção Brasileira, tem dois ouros como principais: o da Copa do Mundo de 2019 e o da Liga das Nações de 2021.

Isac com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)

Abouba - Minas

Abouba vai para a sua segunda temporada como jogador do Minas. No alto de seus 2,04m, o oposto se destaca pelos ataques fortes e bloqueios bem posicionados.

O atleta foi campeão da Superliga em 2018/19. Em 2023, quando jogava pelo Tours, foi o MVP da Copa da França, além de ter conquistado também o Campeonato Francês.

Abouba na Superliga 24/25 (Foto: Hedagard de Moraes)

Bruno Lima - Campinas

O oposto vai jogar a sua terceira temporada pelo Campinas. O atleta participou de três edições das Olimpíadas e foi decisivo no bronze da Argentina em Tóquio 2020, terminando a competição como o maior pontuador, com 138 pontos. Este ano, Bruno Lima pediu dispensa da seleção, alegando motivos pessoais.

Aos 29 anos, nunca conquistou uma Superliga na carreira. Na edição de 2023/24 e 2024/25, saiu com o vice-campeonato.

Bruno Lima pelo Campinas na temporada 24/25 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Dupla experiente no Cruzeiro

Wallace, de 38 anos, vai para a sua quinta temporada consecutiva no Cruzeiro. O oposto foi campeão da Superliga em sete ocasiões. Pela seleção, tem duas medalhas olímpicas: ouro em 2016 e prata em 2012.

Wallace na final do Mineiro de Vôlei 2025 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

No meio de rede, Lucão, aos 39 anos, disputa a quarta temporada seguida pelo time mineiro. O jogador, figura marcante da Seleção Brasileira, se aposentou da equipe após a disputa de Paris 2024. Com 2,10m, o central foi eleito MVP e o melhor central da edição passada da Superliga, quando ganhou seu oitavo título da competição.