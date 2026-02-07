menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense

Primeiro Clássico-Rei do ano será neste domingo (8)

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 07/02/2026
18:00
Ceará e Fortaleza se enfrentam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraCeará e Fortaleza se enfrentam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ceará e Fortaleza se enfrentam neste domingo (8), às 18h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT (YouTube) e da TV Ceará.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O Ceará vem de vitória por 4 a 0 sobre o Horizonte. O Fortaleza, por outro lado, empatou em 1 a 1 com o Iguatu na sua última partida.

Ficha do jogo

CEA
FOR
3ª rodada
Campeonato Cearense (segunda fase)
Data e Hora
Domingo, 8 de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília)
Local
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Árbitro
Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes
Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)
Var
Antônio Magno Cordeiro (CE)
Onde assistir
TV Verdes Mares, Canal GOAT (YouTube) e TV Ceará.

O Ceará está na liderança do Grupo D, com seis pontos. O Fortaleza, que tem quatro, é o primeiro colocado da chave C.

➡️ Aposte no duelo entre Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense!*
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Histórico do confronto

Ceará e Fortaleza já se enfrentaram 162 vezes na história, com 54 vitórias para o Vovô, 44 para o Leão e 64 empates. O Vovô tem uma invencibilidade de dez partidas no confronto.

continua após a publicidade

O Alvinegro já está classificado como o líder de sua chave. O Tricolor precisa somente de um empate para assegurar a ponta no grupo.

Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Edileudo Rodrigues/MyPhoto Press/Gazeta Press)
Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Edileudo Rodrigues/MyPhoto Press/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Confira as informações do jogo entre Ceará x Fortaleza

✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X FORTALEZA
CAMPEONATO CEARENSE - 3ª RODADA (SEGUNDA FASE)

📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT (YouTube) e TV Ceará

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)
🖥️ VAR: Antônio Magno Cordeiro (CE)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Matheus Araújo. Técnico: Mozart.

FORTALEZA: Brenno; Brítez, Lucas Gazal e Cardona; Mailton, Lucas Sasha, Rodrigo (Pierre), Pochettino e Lucas Crispim; Moisés e Bareiro. Técnico: Thiago Carpini.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias