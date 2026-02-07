Ceará e Fortaleza se enfrentam neste domingo (8), às 18h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT (YouTube) e da TV Ceará.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O Ceará vem de vitória por 4 a 0 sobre o Horizonte. O Fortaleza, por outro lado, empatou em 1 a 1 com o Iguatu na sua última partida.

Ficha do jogo CEA FOR 3ª rodada Campeonato Cearense (segunda fase) Data e Hora Domingo, 8 de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília) Local Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Árbitro Marcelo de Lima Henrique (CE) Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE) Var Antônio Magno Cordeiro (CE) Onde assistir TV Verdes Mares, Canal GOAT (YouTube) e TV Ceará.

O Ceará está na liderança do Grupo D, com seis pontos. O Fortaleza, que tem quatro, é o primeiro colocado da chave C.

➡️ Aposte no duelo entre Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense!*

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Histórico do confronto

Ceará e Fortaleza já se enfrentaram 162 vezes na história, com 54 vitórias para o Vovô, 44 para o Leão e 64 empates. O Vovô tem uma invencibilidade de dez partidas no confronto.

continua após a publicidade

O Alvinegro já está classificado como o líder de sua chave. O Tricolor precisa somente de um empate para assegurar a ponta no grupo.

Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Edileudo Rodrigues/MyPhoto Press/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Confira as informações do jogo entre Ceará x Fortaleza

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X FORTALEZA

CAMPEONATO CEARENSE - 3ª RODADA (SEGUNDA FASE)

📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT (YouTube) e TV Ceará

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

🖥️ VAR: Antônio Magno Cordeiro (CE)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Matheus Araújo. Técnico: Mozart.

FORTALEZA: Brenno; Brítez, Lucas Gazal e Cardona; Mailton, Lucas Sasha, Rodrigo (Pierre), Pochettino e Lucas Crispim; Moisés e Bareiro. Técnico: Thiago Carpini.