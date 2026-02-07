Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense
Primeiro Clássico-Rei do ano será neste domingo (8)
Ceará e Fortaleza se enfrentam neste domingo (8), às 18h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT (YouTube) e da TV Ceará.
O Ceará vem de vitória por 4 a 0 sobre o Horizonte. O Fortaleza, por outro lado, empatou em 1 a 1 com o Iguatu na sua última partida.
Ficha do jogo
O Ceará está na liderança do Grupo D, com seis pontos. O Fortaleza, que tem quatro, é o primeiro colocado da chave C.
Histórico do confronto
Ceará e Fortaleza já se enfrentaram 162 vezes na história, com 54 vitórias para o Vovô, 44 para o Leão e 64 empates. O Vovô tem uma invencibilidade de dez partidas no confronto.
O Alvinegro já está classificado como o líder de sua chave. O Tricolor precisa somente de um empate para assegurar a ponta no grupo.
Confira as informações do jogo entre Ceará x Fortaleza
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X FORTALEZA
CAMPEONATO CEARENSE - 3ª RODADA (SEGUNDA FASE)
📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT (YouTube) e TV Ceará
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)
🖥️ VAR: Antônio Magno Cordeiro (CE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Matheus Araújo. Técnico: Mozart.
FORTALEZA: Brenno; Brítez, Lucas Gazal e Cardona; Mailton, Lucas Sasha, Rodrigo (Pierre), Pochettino e Lucas Crispim; Moisés e Bareiro. Técnico: Thiago Carpini.
