Shabab Al Ahly x Al-Hilal: onde assistir ao vivo e prováveis escalações do jogo pela Champions Asiática
Confira todas as informações do duelo válido pela sétima rodada
Shabab Al Ahly e Al-Hilal se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 13h (de Brasília), no Rashid Stadium, em Dubai (EAU), pela sétima rodada da fase de grupos da Champions Asiática. O clássico terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Tudo sobre Shabab Al Ahly e Al-Hilal (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Shabab Al Ahly 🆚 Al-Hilal
7ª rodada – Champions Asiática
📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de fevereiro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Kingdom Arena, em Riade (SAU)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️ Arbitragem: a definir
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Shabab Al Ahly (Técnico: Paulo Sousa)
Al Meqebaali; Kauan Santos, Planic, Renan e Rikelme; Ezatolahi e Breno Lemos; Alghassani, Yuri César e Guilherme Bala; Adil.
Al-Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)
Bono; Hamad Al Yami, Alawjami, Koulibaly e Theo Hernández; Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic e Aldawsari; Malcom, Marcos Leonardo e Salem Al-Dawsari.
