Shabab Al Ahly e Al-Hilal se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 13h (de Brasília), no Rashid Stadium, em Dubai (EAU), pela sétima rodada da fase de grupos da Champions Asiática. O clássico terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Ficha do jogo AHL HIL 7ª rodada Champions da Ásia Data e Hora segunda-feira, 9 de fevereiro, às 13h (de Brasília) Local Rashid Stadium, em Dubai (EAU) Árbitro A definir Assistentes A definir Var A definir Onde assistir

Tudo sobre Shabab Al Ahly e Al-Hilal (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Shabab Al Ahly 🆚 Al-Hilal

7ª rodada – Champions Asiática

📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de fevereiro, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Kingdom Arena, em Riade (SAU)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️ Arbitragem: a definir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Shabab Al Ahly (Técnico: Paulo Sousa)

Al Meqebaali; Kauan Santos, Planic, Renan e Rikelme; Ezatolahi e Breno Lemos; Alghassani, Yuri César e Guilherme Bala; Adil.

Al-Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)

Bono; Hamad Al Yami, Alawjami, Koulibaly e Theo Hernández; Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic e Aldawsari; Malcom, Marcos Leonardo e Salem Al-Dawsari.

