Shabab Al Ahly x Al-Hilal: onde assistir ao vivo e prováveis escalações do jogo pela Champions Asiática

Confira todas as informações do duelo válido pela sétima rodada

Lance!
Dubai (EAU)
Dia 08/02/2026
11:29
Shabab Al Ahly x Al-Hilal: onde assistir pela Champions da Ásia (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraShabab Al Ahly x Al-Hilal: onde assistir pela Champions da Ásia (Foto: Arte/Lance!)
Shabab Al Ahly e Al-Hilal se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 13h (de Brasília), no Rashid Stadium, em Dubai (EAU), pela sétima rodada da fase de grupos da Champions Asiática. O clássico terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

AHL
Escudo do Al-Hilal - Onde assistir
HIL
7ª rodada
Champions da Ásia
Data e Hora
segunda-feira, 9 de fevereiro, às 13h (de Brasília)
Local
Rashid Stadium, em Dubai (EAU)
Árbitro
A definir
Assistentes
A definir
Var
A definir
Onde assistir

Tudo sobre Shabab Al Ahly e Al-Hilal (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Shabab Al Ahly 🆚 Al-Hilal
7ª rodada – Champions Asiática
📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de fevereiro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Kingdom Arena, em Riade (SAU)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️ Arbitragem: a definir

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Shabab Al Ahly (Técnico: Paulo Sousa)
Al Meqebaali; Kauan Santos, Planic, Renan e Rikelme; Ezatolahi e Breno Lemos; Alghassani, Yuri César e Guilherme Bala; Adil.

Al-Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)
Bono; Hamad Al Yami, Alawjami, Koulibaly e Theo Hernández; Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic e Aldawsari; Malcom, Marcos Leonardo e Salem Al-Dawsari.

Pelo Campeonato Saudita, o Al-Hilal venceu o Al-Najma por 4 a 2 (Foto: Divulgação/Al-Hilal)
Jogadores do Al-Hilal comemoram vitória no Campeonato Saudita (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

