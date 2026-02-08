Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Campeonato Carioca
Equipes se enfrentam pela última rodada da Taça Guanabara
Vasco e Botafogo se enfrentam neste domingo (8), em São Januário, às 18h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view. Clique aqui para assistir a Vasco x Botafogo:
➡️ Jogador do Sampaio Corrêa sofre convulsão durante partida contra o Flamengo
Os dois rivais chegam para a partida já classificados para a fase quartas de final. O Cruz-Maltino conquistou a vaga com a vitória do Flamengo sobre o Sampaio Corrêa e, por enquanto, irá enfrentar o Fluminense nas quartas de final. Caso vença, pulará para a segunda colocação e irá enfrentar o Volta Redonda.
Ficha do jogo
A tendência é que o técnico Fernando Diniz vá com força máxima para quebrar a sequência ruim no início do ano. O Vasco não vence há três partidas, sendo seu último jogo um empate em casa sofrido para a Chapecoense com gol nos acréscimos do segundo tempo.
Do outro lado, o Botafogo não tem mais o que fazer quanto à tabela de classificação por ter assegurado a primeira colocação do Grupo B após os resultados de sábado (7), com os empates de Madureira e Boavista.
De olho na sequência pesada, com clássico pelo Brasileirão no meio de semana com o Fluminense e na ida da segunda fase da Libertadores, na altitude de Potosí, na Bolívia, no dia 18, Martín Anselmi deve levar a campo equipe alternativa. O Botafogo chega para o jogo após dura derrota fora de casa para o Grêmio, pelo placar de 5 a 3.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOTAFOGO
6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA
📆 Data e horário: domingo, 7 de fevereiro, às 18h (de Brasília);
📍 Local: São Januário
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thayse Marques Fonseca
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VASCO: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gomez e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.
BOTAFOGO: Léo Linck, Bastos, Kauã Branco e Justino; Kadu, Marquinhos, Bernardo Valim, Gabriel Abdias e Caio Valle; Kauan Toledo e Kadir. Técnico: Martín Anselmi.
